Grande parade et clap de fin sur le 9e Festival de Loire à Orléans

Après cinq journées de fête et de découvertes, le 9e Festival de Loire se termine ce dimanche soir à Orléans. Et malgré une météo pour le moins so british, plusieurs milliers de personnes ont assisté à la grande parade

Orléans, France

En ce dernier jour du 9e Festival de Loire, la Loire a vraiment des airs de Tamise, avec une pluie marquée jusqu'en début d'après-midi. Mais il en faudrait plus pour empêcher les amoureux de la Loire de venir arpenter les quais.

La pluie de retour sur Orléans donne un côté encore plus so british au Festival de Loire © Radio France - Pascal Gourvat

Les canards sous la pluie

La pluie du matin n'arrête pas le canard malin ! Le départ de la Duck Race, organisée par le Club Rotary Orléans Reflets de Loire s'est donc déroulé sur le coup de 11h. L'intégralité des bénéfices de cette course est reversée aux associations soutenues par le club.

La course de canards a duré une quarantaine de minutes, entre le quai des Augustins et le pont George V © Radio France - Pascal Gourvat

Pique-Nique sur le pont George V

Cette année, le pont George V a été entièrement fermé à la circulation, afin de permettre aux festivaliers de faire une pause déjeuner au milieu de celui-ci, et profiter des animations proposées. La pluie a malheureusement gâché un peu la fête.

Malgré la pluie, circulation dense sur le pont George V, fermé exceptionnellement aux voitures © Radio France - Pascal Gourvat

Des animations musicales maintenues sur le pont Georges V, malgré la pluie © Radio France - Pascal Gourvat

La grande parade épargnée par la pluie

Avec un peu de retard sur l'horaire prévu, la grande parade a pu se dérouler normalement. La pluie ayant cessé, le public qui avait répondu présent a pu apprécier le spectacle. Pendant plus d'une heure, par flottille, l'ensemble des bateaux du festival, la marine de Loire, les bateaux anglais, ceux des régions françaises et des anciens fleuves invités ont pris part à cette majestueuse parade pavoisée.

Renan Luce pour clôturer le Festival de Loire 2019

La lettre, les voisines, Monsieur Marcel et plus récemment son nouvel album... Des chansons puissantes et intimes à la fois, d'un des plus brillants auteurs de sa génération, aux textes poignants et poétiques, en écho aux arrangements de la chanson française des années 1960, de Bécaud à Bourvil, Brel, Aznavour. Renan Luce referme avec son élégance musicale l'édition 2019 du Festival de Loire d'Orléans.