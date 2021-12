Clara Luciani, Juliette Armanet, - M - : Beauregard annonce huit nouvelles têtes d'affiche

"9 + 8 = 17..." C'est ainsi que le Festival Beauregard, qui aura lieu à Hérouville-saint-Clair (Calvados) début juillet prochain, annonce ce mercredi soir huit nouvelles têtes d'affiche. Les chanteuses Clara Luciani et Juliette Armanet, le rappeur Ninho ou encore - M - et Martin Solveig.

Après deux d'absence, le festival Beauregard va reprendre ses quartiers dans le parc du château d'Hérouville-saint-Clair près de Caen du 6 au 10 juillet 2022. Avaient déjà été annoncés Dj Snake, Jungle, Liam Gallagher, Madness, Muse, Orelsan, PNL, Skunk Anansie et Sum 41. Huit nouvelles têtes d'affiche viennent s'ajouter ce mercredi soir au casting de cette 14ème édition.

"John a invité des artistes multiples qui ont le feu sacré et embraseront le parc du château de leur énergie, leur charisme et leur talent"

C'est ainsi que les organisateurs annoncent le programme. Le jeudi 7 juillet, pour rejoindre DJ Snake et Madness, ils annoncent "le show hautement inflammable du duo électro Dirtyphonics". Et le retour de Clara Luciani, venue une première fois en 2019, et qui depuis la réouverture des salles a enchainé les concerts avec son tube "Respire encore".

Le vendredi 8 juillet, la venue de l'ex-chanteur d'Oasis Liam Gallagher avait déjà été annoncée. Le groupe de punk hardcore Frank Carter & the rattlesnakes et le rappeur Ninho, "étoile brillante et brulante au sommet du Game" selon les organisateurs, viennent s'y ajouter.

Orelsan superstar le samedi, et Juliette Armanet pour faire vivre aux festivaliers "Le dernier jour du disco"

"Le samedi 9 juillet sera un véritable feu d’artifices" annoncent les organisateurs. Avaient déjà été annoncés le rock débridé de Skunk Anansie, et le retour de l'enfant du pays Orelsan pour enflammer Beauregard avec les morceaux de son nouvel album. Metronomy sera là également ainsi que la chanteuse Juliette Armanet dont le tube "Le dernier jour du disco" cartonne en ce moment.

Et pour finir cette 14ème édition, le dimanche 10 juillet, le duo de rap PNL "écho brut et flamboyant d’une génération", et les Canadiens de Sum 41, étaient déjà annoncés. Vient s'y ajouter, dix ans tout juste après avoir fait groover la clairière du parc de Beauregard, le chanteur -M- ! Et avant d'éteindre les lumières "qui de mieux que le pyromane du dancefloor ?" Le DJ Martin Solveig viendra balancer tous ses tubes.

On connait désormais 17 des 41 groupes qui seront à l’affiche de Beauregard 2022. Les organisateurs donnent RDV l'année prochaine pour dévoiler la suite.