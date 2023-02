Classement Booking des villes les plus accueillantes : en Alsace, les commentaires valent de l'or

Les villes alsaciennes arrivent en tête des destinations les plus accueillantes en France selon le site internet Booking.com qui dévoile une nouvelle étude ce jeudi. Kaysersberg, Eguisheim et Riquewihr forment le trio de tête. Une autre commune se trouve dans le top 10, Ribeauvillé qui arrive en 6e position. Au niveau des régions, pour la quatrième année consécutive, l'Alsace arrive aussi en tête du classement devant les Hauts-de-France et la Bourgogne-France-Comté.

Un travail sur l'accueil mené avec l'Office du tourisme

Des régions qui "séduisent pour leur charme, leurs sites uniques et leur hospitalité", explique Booking dans son communiqué. Du côté de l'Office du tourisme du secteur, on explique aussi ce succès par l'attention portée aux avis clients.

"Ce qui me plaît c'est que là, c'est vraiment les avis des consommateurs. On fait un vrai travail sur l'accueil. Nous avons même des animateurs numériques du territoire qui expliquent l'importance des avis clients", explique Christophe Bergamini, directeur de l'Office du tourisme de la Vallée de Kaysersberg.

"On fait attention à énormément de choses, on a des gîtes très bien équipés. On est très présents pour nos locataires, pour s'assurer que tout se passe bien. Il faut un accueil chaleureux et une disponibilité avant et pendant le séjour. Il faut que nos hôtes passent un excellent moment", indique Anne Pariat qui possède une vingtaine de gîtes à Kaysersberg.

Découvrez le classement des villes les plus accueillantes région par région

