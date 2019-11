Classement de l'enceinte gallo-romaine à l’UNESCO : le dossier du Mans jugé insuffisant

Des experts sont de retour au Mans, ce jeudi, afin de poursuivre le travail sur la candidature de l'enceinte gallo-romaine au patrimoine mondial de l'UNESCO. A ce stade, le Ministère de la Culture juge le dossier déposé il y a un an insuffisant et réclame à la Ville des compléments d'information.

Dossier à revoir. C’est en résumé le message délivré par le Ministère de la Culture à la Ville du Mans suite au dépôt, en 2018 de la candidature de l’enceinte gallo-romaine au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le travail réalisé depuis 2015 qui prend la forme de quatre tomes, n’a pas totalement convaincu à Paris. Raison pour laquelle plusieurs experts sont de retour au Mans, ce jeudi 7 novembre 2019. Ce groupe de spécialistes est chargé de peaufiner le dossier. « Nous ne prenons pas de retard », se défend Jacqueline Pedoya. L’adjointe au maire du Mans, chargée du rayonnement de la Ville se veut rassurante : « J’ai été professeur », rappelle-t-elle. « Quand on vous dit de reprendre un travail, ce n’est pas parce qu’on vous le démolit. On vous demande simplement de le compléter ».

Justifier le caractère "universel" de l’enceinte

En l’occurrence, le Ministère de la Culture réclame à la Ville du Mans des arguments sur le caractère « universel » de l’enceinte gallo-romaine, construite à la fin du IIIè siècle, considérée comme l'une des mieux conservées au monde. « Nous n’avions sans doute pas suffisamment pris en compte cet aspect des choses », reconnaît Jacqueline Pedoya. « C'est la règle du jeu! », temporise l’élue. « Les experts nous disent : c'est parfait pour les trois quarts du dossier. Sur un seul point, vous devez nous apporter des éléments complémentaires. Tout le travail scientifique que nous avons rédigé a été jugé parfait». Concrètement, le comité sarthois chargé du suivi de la candidature en lien avec la municipalité du Mans va devoir réaliser « une analyse comparative avec les enceintes similaires situées dans d’autres pays », détaille l’adjointe chargée du rayonnement de la Ville. Car, rappelle Jacqueline Pedoya, « il s’agit d’une compétition mondiale ».

Trop de candidats à la candidature

Et c’est là que réside la principale difficulté. Il existe à l’UNESCO comme un embouteillage : depuis 20 ans, 45 biens français sont en attente de classement au patrimoine mondial, 46 pour l’Allemagne et une cinquantaine pour l’Espagne ! Sans compter que l’Afrique et l’Asie accusent un important retard par rapport à l’Europe. D’où le pronostic pessimiste d’un connaisseur du dossier manceau : « la France n’arrive à faire passer qu’une candidature par an, et l’UNESCO privilégie depuis plusieurs années les ensembles au détriment des monuments ». Et celui-ci de conclure : « avec ce dossier, l’ancien maire du Mans (Jean-Claude Boulard, ndlr) a un peu rêvé. Mais peu importe, les recherches font avancer notre connaissance sur l’enceinte gallo-romaine ».

L'enceinte gallo-romaine du Mans en bref :