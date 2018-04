Ce dossier représente trois gros volumes d'arguments scientifiques et patrimoniaux, rassemblés notamment par des historiens, ainsi que de nombreuses photos. La muraille du Mans a de sérieux atouts par rapport à ses concurrents, d'après Dominique Garcia, président de l'INRAP: l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives : « même quand vous allez à Nîmes, Lyon ou Arles, les élévations ont été réaménagées ou reconstruites. La plupart des vestiges antiques ou médiévaux que l’on voit dans les villes en France ont été restaurés au 19ème ou au 20ème siècle. L’UNESCO est très sensible à la présentation de vestiges qui n’ont pas été restaurés ». Grâce aux fouilles actuellement en cours au chevet de la cathédrale, « on va donner au dossier du Mans une labellisation. Ce ne sont pas des vestiges en l’air mais des vestiges documentés par des archéologues ». Et le président de l’INRAP de conclure : « on a un dossier sérieux ».

Top secret

Le contenu de ce dossier est tenu secret. « On n'a aucun intérêt à le communiquer », explique Jacqueline Pedoya. Mais l'adjointe au maire chargée du rayonnement de la Ville estime que, cette fois, Le Mans a toute ses chances pour figurer sur la liste que la France présentera à l'UNESCO : « nous sommes entrés dans une période où les demandes sont plus concentrées sur le patrimoine immatériel. De ce point de vue, le choix de l’enceinte gallo-romaine est original ». Pour finaliser sa candidature, la Ville du Mans est épaulée par le Ministère de la Culture. « On est très bien suivis », assure l'élue en charge du dossier.