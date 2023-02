Classement des villes et villages où il fait bon vivre : Strasbourg et Niederhausbergen bien classés

Quelle est la ville et quel est le village dans lequel il fait le mieux vivre en France ? C'est à cette question qu'a essayé de répondre l'association "Villes et villages où il fait bon vivre". Elle a sorti la 4ème édition de son Top 500, dans les colonnes du Journal du dimanche . Strasbourg, ville alsacienne la mieux classée, est 21ème.

ⓘ Publicité

Les villes alsaciennes assez peu représentées

L'association a classé les près de 35 000 communes françaises selon 198 critères, répartis dans 10 catégories (qualité de vie, sécurité, santé, transports, commerces et services, protection de l’environnement, éducation, solidarité, sports et loisirs, attractivité immobilière). Le classement des villes est dominée par Angers, Bayonne et Biarritz, celui des villages par Guéthary (Pyrénées-Atlantiques), Épron (Calvados) et Martinvast (Manche).

Plus généralement, ce sont les communes des Hauts-de-Seine, du Sud-Ouest, et Normandie et de Bretagne qui sont les mieux classées. Les villes et villages alsaciens ne sont globalement pas dans le haut du classement.

Sept villes alsaciennes se hissent dans ce top 500 :

Strasbourg (21e)

Colmar (71e)

Illkirch-Graffenstaden (192e)

Sélestat (227e)

Mulhouse (261e)

Saverne (289e)

Mundolsheim (482e)

C'est un peu mieux au niveau des villages, avec 16 représentants alsaciens :

Niederhausbergen (Bas-Rhin, 27e)

Dingsheim (Bas-Rhin, 64e)

Bennwihr (Haut-Rhin, 109e)

Porte du Ried (Haut-Rhin, 117e)

Pfulgriesheim (Bas-Rhin, 146e)

Hipsheim (Bas-Rhin, 209e)

Ammerschwihr (Haut-Rhin, 282e)

Bischwihr (Haut-Rhin, 287e)

Stutzheim-Offenheim (Bas-Rhin, 304e)

Wettolsheim (Haut-Rhin, 351e)

Wickerschwihr (Haut-Rhin, 374e)

Nordhouse (Bas-Rhin, 415e)

Ostheim (Haut-Rhin, 430e)

Blaesheim (Bas-Rhin, 449e)

Duppigheim (Bas-Rhin, 493e)

À lire aussi Bergheim en Alsace est le village préféré des Français 2022