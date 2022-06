Classique, créations et nouvelles salles : découvrez le programme 2022-2023 du Théâtre National de Nice

Le Théâtre à Nice a déjà commencé à revivre après la crise Covid, mais il s'apprête à prendre une place bien plus importante avec le Théâtre National de Nice qui dévoile sa programmation pour la saison culturelle à venir.

Murielle Mayette-Holtz (à droite) et Ella Perrier, directrice et directrice adjointe du Théatre National de Nice ont présenté la saison à venir dans la Salle des Franciscains. © Radio France - Alexis Arades

Après la saison 2021-2022 marquée à nouveau par le covid, la directrice du TNN Muriel Mayette-Holtz et son adjointe Ella Perrier ont présenté un programme très rempli dans la nouvelle salle des Franciscains, place Saint-François. Une présentation qui a aussi été l'occasion de présenter le bilan de l'an passé: 321 levés de rideau, des activités avec 80 établissements scolaires et surtout l'ouverture de deux nouvelles salles: celle des Franciscains dans la vieille ville et "La Cuisine" dans l'ouest de Nice.

Une troisième salle va ouvrir ses portes à l'occasion de la saison 2022-2023: la salle Iconic à côté de la gare Thiers. Une première date est le 25 janvier 2023. Une représentation de Célestez-moi, Les enfants des Ninetie's, une coproduction du TNN.

Chaque nouvelle salle du TNN doit avoir son identité propre, ainsi la salle des Franciscains sera dédiée aux spectacles hybrides, entre théâtre et musique, des représentations moins classiques. La Cuisine accueillera les plus grosses productions avec chorégraphies par exemple, mais aussi les pièces classiques, comme elle l'a fait pour sa première avec Bérénice de Racine. Enfin la salle Iconic sera préposée aux Seuls en Scène et aux écritures contemporaines, la part belle sera aussi donnée aux troupes régionales.

Au programme: 7 créations du TNN, Dissonances Molière en octobre, Chat en poche en décembre, Les Fourberies de Scapin mis en scène par Muriel Mayette-Holtz en janvier, La loi du corps noir en février, Caricatures miniatures en mars, Je m'appelle pas en avril et Love Letters en mai.

À ces créations s'ajoutent d'autres pièces tout au long de l'année comme Othello de Shakespeare. Et le TNN accueillera aussi 2 créations de la Comédie Française: 7 minutes en octobre et une réadaptation du Dom Juan de Molière pour clore la saison en juin 2023.

Sur scène, vous pourrez retrouver de grands acteurs, connus ou non, parmi les noms reconnus, Christophe Lambert, Noémie de Lattre, Isabelle Carré, Christian Hecq et Laurent Lafitte de la Comédie Française.

Et pour finir de remplir ces salles, la saison 2022-2023 sera remplie de spectacles de différentes natures: comédie musicale, danse, magie, etc... Des collaborations sont prévues à nouveau avec l'Opéra de Nice, ou le Nice Jazz Festival.

Le programme complet des spectacles au TNN pour la saison 2022-2023 © Radio France - Alexis Arades

Vous retrouvez la programmation complète du TNN sur le site internet du Théâtre National de Nice