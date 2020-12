De Truffaut à "Camping" en passant par "La Boum" : retour sur la longue carrière de Claude Brasseur

Sa voix rocailleuse s'est éteinte. Le comédien Claude Brasseur est décédé à l'âge de 84 ans, a annoncé son agent ce mardi. Durant sa longue carrière d'acteur (au total, plus de 60 ans) il aura tourné dans plus de 110 films : une large panoplie, des plus grands réalisateurs aux films les plus populaires. S'il est resté en mémoire ses rôles dans La Boum, où il interprétait le père de Vic (joué par Sophie Marceau) ou plus récemment dans Camping aux côtés de Franck Dubosc, il est également passé devant la caméra de Jean-Luc Godard (Bande à part, Détective), François Truffaut (Une belle fille comme moi), Jean Renoir (Le caporal épinglé), Georges Franju (Les Yeux sans visage), Marcel Carné (Le Pays d'où je viens) ou encore Roger Vadim (La Bride sur le cou).

Il remporte deux César et il est nommé aux Molières

Deux César viennent récompenser sa carrière, le premier en 1977, celui de Meilleur acteur dans un second rôle pour Un éléphant ça trompe énormément, d'Yves Robert, puis en 1980, celui de Meilleur acteur pour La Guerre des polices de Robin Davis. Il a été nommé à deux autres reprises, et nommé deux fois également aux Molières. Car Claude Brasseur était aussi un homme de théâtre. Il fait d'ailleurs ses premiers pas sur les planches en 1955 dans Judas de Marcel Pagnol, au théâtre de Paris. Une trentaine de pièces suivront.

Le cinéma, une affaire de famille

Chez les Brasseur, le cinéma est une affaire de famille. Fils du célèbre acteur Pierre Brasseur (Le Quai des brumes, Les Enfants du paradis...) et de l'actrice Odette Joyeux, Claude est la 5e génération de la "dynastie" Brasseur. Le grand-père de Claude, Georges-Albert Espinasse, fait partie de la troupe de Sarah Bernhardt. Son fils, Alexandre, est également acteur. Vous l'avez peut-être aperçu si vous regardez Le juge est une femme, Le Bureau des légendes ou Demain nous appartient.

Une vie extraordinaire

Parachutiste entre 1956 et 1959, Claude Brasseur est Officier de l'ordre national du Mérite et Officier de la Légion d'honneur.

Grand sportif, il pratique le bobsleigh à haut niveau. À 27 ans, il est sélectionné dans l’équipe de France pour les Jeux olympiques d’hiver de 1964, à Innsbruck, en Autriche. Mais un accident à l'entraînement l'empêchera d'y participer.

Il est également amateur de compétition automobile et deviendra le copilote du Belge Jacky Ickx lors du rallye Paris-Dakar, qu’ils remporteront en 1983.