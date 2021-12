Claude Lelouch et Sandrine Bonnaire à Orléans pour le film "L’amour c’est mieux que la vie"

Ce mardi après-midi, Claude Lelouch, le réalisateur aux cinquante films, et Sandrine Bonnaire, la comédienne qui a notamment incarné Jeanne d’Arc pour Jacques Rivette (en 1994), étaient présents au cinéma Pathé d’Orléans pour présenter "L’amour c’est mieux que la vie", qui sortira le 19 janvier en salles. Pour reprendre les mots du cinéaste, il s'agit d'une comédie « pas si dramatique que cela ». Claude Lelouch et Sandrine Bonnaire sont passés dans les studios de France Bleu Orléans, à cette occasion.

Affiche du film - DR

Dix ans après sa dernière venue à Orléans pour la présentation de son documentaire "D’un film à l’autre," le réalisateur oscarisé pour "Un homme et une femme" a redit son amour de la France : "j'aime la France, c'est pour ça que j'y tourne tout le temps mes films. Pour moi, le centre du monde, le plus beau pays du monde, c'est la France, l'Italie et l'Espagne, un seul bloc bercé par la Méditerranée. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois, je n'ai jamais rien vu de plus beau."

Sandrine Bonnaire, de son côté, est donc revenue, au micro de France Bleu Orléans, sur son rôle dans "Jeanne la Pucelle", en 1994, et évoqué son souvenir de la ville d'Orléans : "je reste marquée par cette journée de tournage avec Jacques Rivette, une sorte d'aventure, un moment très important".

L'actrice a par ailleurs expliqué à quel point elle apprécie de tourner pour Lelouch : "c'est une joie, c'est un grand metteur en scène, je suis très fier de l'avoir dans mon parcours, c'est déjà humainement un très grand monsieur, quelqu'un qui vous rend beau, va chercher de vous ce que vous avez de meilleur et de plus honnête, et j'aime ça, à chaque fois que je tourne avec lui, je suis joyeuse"

Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon, à l'affiche du dernier film de Claude Lelouch - Film "L'amour, c'est mieux que la vie" (en salles le 19/01/2022)

« L’amour c’est mieux que la vie », de Claude Lelouch, avec Gérard Darmon, Sandrine Bonnaire, Philippe Lellouche ou Ary Abittan, sort en salles au cinéma à partir du 19 janvier 2022.

