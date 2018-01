Claude Lelouch "obligé de reculer de presque un an" le tournage de son prochain film après le vol du scénario

Par Mikaël Roparz, France Bleu

Claude Lelouch s'est fait voler devant les locaux de sa société de production le scénario de son prochain film "Oui et Non". Le cinéaste va être obligé de différer le film "de presque un an".