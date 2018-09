Toulouse, France

Toute la journée du dimanche 9 septembre, fans, bandeaux, habitants du quartier se sont succédé au parc du port de l'embouchure à Toulouse. Cécile Nougaro, la fille du chanteur Claude, avait organisé une fête ouverte à tous pour les 89 ans de son père, décédé en 2004.

50 000 € manquent pour ouvrir la maison Claude Nougaro

Initialement, cette date devait correspondre à l'inauguration de la Maison Claude Nougaro, un projet porté par sa fille depuis des années. Mais les problèmes financiers s'accumulent et retardent le chantier. Il manque encore 50 000 €. "Tous les jours, on apprend qu'il faut telle et telle chose à mettre en place pour accueillir du monde. On croyait qu'on était au courant de tout" déplore Cécile Nougaro.

Une inauguration espérée d'ici la fin de l'année

En février, elle avait déjà lancé un financement participatif. Il avait permis de récolter plus de 30 000 € mais cet argent n'a pas suffi.

"Si les entreprises pouvaient mettre leurs lingots."

Elle espère néanmoins pouvoir inaugurer d'ici la fin de l'année. Mais l’anniversaire était une mise en bouche de l'ambiance de cette future maison. Même si les participants n'ont pas pu accéder à la péniche.

"C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir des concerts, des expositions sur Claude Nougaro. C'est vrai que ça manque", constate Anne venue avec deux amis sur les bords du canal dimanche après-midi.

Cécile Nougaro et l'artiste Michel Batlle à côté du portrait de Claude Nougarot réalisé par un artiste peintre durant l'après-midi. © Radio France - Théo Caubel

L'événement était aussi un défi pour son organisatrice, Cécile Nougaro. "C'est toujours un peu risqué de mettre le nez dehors, vu l'envergure de papa. Je suis contente car cela se passe bien. Les gens sont heureux. Il y a de l'émotion qui circule. On peut dire que c'est faire nos preuves aujourd'hui"

Un défi réussi donc, surtout que les bénéfices liés à la vente des boissons et de la nourriture seront investis dans la maison Nougaro. Et pour la fille du chanteur de "Toulouse", d'autres événements du même type sont à prévoir dans les prochains mois, avant l'ouverture de la péniche.