Visiter la maison de Georges Clémenceau avec "le Tigre" présent dans chaque pièce. Le concept est révolutionnaire. Le rendu est bluffant.

La visite en "réalité superposée" fonctionne avec un smartphone, et si vous n'en avez pas, la location de tablette est possible.

C'est une nouvelle génération d'expérience immersive. Vous pointez votre smartphone ou une tablette devant-vous et vous voyez Clémenceau évoluer devant vous dans sa maison comme si il était présent un siècle plus tôt avec ses amis, ses proches - François-Xavier Goemaere

Succès garanti assure François-Xavier Goemaere . Il est l'un des co-fondateurs de la start-up parisienne Skyboy qui a développé ce projet digital et numérique :

Ça plaît à tous. On aimerait bien toucher Clémenceau. On le voit, on l'entend, on sent presque la cuisine se faire sur la cuisinière quand il nous parle de homard.