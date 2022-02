Clément, jeune rémois futur champion de rallye

A 19 ans, Clément Lainé participe à partir de ce lundi 21 février, à la finale du rallye jeune Yacco FFSA. Un rallye réservé aux pilotes de 18 à 25 ans, qui a vu éclore des champions comme Sébastien Loeb et Sébastien Ogier.

Cela ne fait qu'un an que Clément Lainé a le permis et il n'avait jamais fait de rallye automobile, pourtant le voilà qualifié pour la finale du Rallye jeune Yacco FFSA, du 21 au 23 février à Nîmes. "J'ai toujours aimé le monde automobile et j'ai suivi mon papa, qui faisait du karting. Ca fait 11 ans que j'en fais".

Pour arriver en finale, il a fallut passer quatre étapes de sélections à Dreux, St-Dié-des-Vosges, Lyon puis Nîmes. "Au départ j'étais un peu stressé, peur de faire des fautes sur le parcours et puis au fur et à mesure on fait ce qu'il y a à faire", dit-il calmement. Ce qu'il y a à faire pour gagner, c'est un parcours technique entre des plots avec demi-tour au frein à main. "Je ne m'entraîne pas, j'y vais au talent !", sourit-il.

Un contrat dans la team Yacco à la clé

Ce rallye jeunes, réservé au 18-25 ans, est une véritable opportunité pour Clément, qui pourrait devenir professionnel si il l'emporte : "C'est mon rêve ! ". Ils seront 48 au départ, puis uniquement six dès la fin de la première journée de sélection et le gagnant remportera un volant chez Yacco en tant que pilote en championnat de France.

C'est d'ailleurs par ce rallye que des grands noms comme Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier ont commencé leurs carrières. "Ils ont fait exactement ce que je suis en train de faire", dit Clément rêveur, "Ca leur a ouvert des portes donc oui on se dit que pourquoi pas nous. Sébastien Loeb a commencé de rien, comme nous en s'amusant alors on peut y arriver aussi. Il faut avoir le volant en soi, la compétition aussi. Moi quand je fais une course c'est pour la gagner !". Voilà qui est dit.