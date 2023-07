Clémont : La fête du four à pain menacée faute de bénévoles pour l'organiser

"Depuis une semaine, je cours partout" s'excuse d'emblée Yves Fromion. Le président de l'association de pêche de Clémont installe les barnums et gère la logistique. Comme chaque été depuis 2007, il organise la fête du four à pain. "Le maire de l'époque a donné à l'association la petite maison sur l'écluse. Nous avons remis en état le four à pain. Et depuis, nous organisons une fête en juillet, pour faire vivre le site". Les anciens boulangers du village viennent refaire cuire du pain à l'ancienne, les artisans du secteur présentent leurs créations, l'association du patrimoine tient un stand. "C'est très vivant, il y a de la musique, des choses à manger... 2.000 personnes viennent sur la journée en général".

Le four à pain a été rénové par l'association - DR

Mais avant d'arriver à la fête, il y a toute l'organisation. "Je trouve un peu de monde pour m'aider à monter les barnums, à mettre les choses en place... mais en amont, pour organiser, je suis tout seul. J'ai 67 ans, j'ai eu des soucis de santé, je suis trop fatigué. C'est trop ! Les gens veulent faire la fête mais pas s'impliquer. Ils se comportent en consommateur, pas en acteur !".

2.000 visiteurs par an

Des arguments qu'entend Dominique Turpin, la maire de Clémont. "C'est difficile de trouver des bénévoles... dans toutes les associations. Les gens ne veulent plus s'investir comme avant". Mais elle regrette que la fête soit menacée. "Nous allons chercher une solution. Nous ne voulons pas que cela s'arrête. Nous sommes l'une des rares communes à gagner des habitants, il y a des nouveaux ici...".

En attendant, la fête aura lieu cette année encore, dimanche 30 juillet, à l'écluse de Clémont.