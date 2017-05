A Clermont (Landes), un quizz pour célébrer le patrimoine local !

Pour la deuxième année, samedi, le village de Clermont organise une journée découverte de son patrimoine avec en conclusion un Questions pour un champion 100% gascon.

Ce samedi, a lieu la deuxième édition du Quizz landais dans le village de Clermont, en Chalosse, entre Dax et Pomarez.

Le Quizz en plein air lors de la première édition. © Radio France - Christophe Van Veen

Il s'agit d'une découverte des quartiers du village autour des thèmes de l'Harmonie, groupe de soixante musiciens disparu dans les années 50, et des commerces et bars, eux aussi disparus, ainsi que l'Histoire du vin avec un œnologue. Une balade pour les curieux avec des témoins de l'époque, acteurs de ces Landes agricoles, avant le soir un Questions pour un landais, le fameux Quizz landais, entre 18 h 30 et 20 h 30 : deux heures de jeu de connaissance, avec des buzzers et des livres à gagner. C'est gratuit et ludique et le tout s'achève avec un grand banquet gourmand.

Pour le Quizz, vous pouvez vous inscrire sur place. Ça commence à 18 h 30 avec un Quizz pour les enfants.

La journée débute avec un rendez-vous à 9 heures devant la mairie de Clermont. Un grand pique-nique est organisé à partir de midi.