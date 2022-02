Clermont-Ferrand : 150 enfants découvrent le saut à la perche à la Maison des Sports

Un All Star Perche avant l'heure pour les plus jeunes. Chaque année avant le jour J, des ateliers pour les enfants sont organisés à la Maison des Sports, à Clermont-Ferrand. Ce mercredi 17 février, près de 150 enfants de centres de loisirs de la ville se sont donc initiés au saut à la perche, mais pas seulement.

"Il y a des ateliers de course puisque pour sauter à la perche il faut courir, et des ateliers de lancer puisqu'il faut se renforcer le haut du corps", explique Benoit Filhon, responsable des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la ville.

Les enfants des centres de loisirs de Clermont-Ferrand se sont essayés au saut à la perche. © Radio France - Agathe Rigo

Sans oublier que "l_e but du jeu c'est de faire sentir les sensations que Renaud (Lavillenie NDLR) a pu éprouver lui-même quand il était petit_", confie Benoit Filhon. "Quand je voyais ça à la télé, je pensais que c'était plus facile", confie Vanessa, 10 ans. "Je croyais que tu prenais la perche et que tu sautais et tu y arrivais...mais tu dois mesurer, il faut regarder bien droit, tu dois bien planter la perche et sauter plus loin", énumère la jeune fille.

Renaud Lavillenie s'est prêté au jeu des photos avec les enfants des centres de loisirs de Clermont-Ferrand. © Radio France - Agathe Rigo

Un pari réussi pour des enfants conquis. "On est obligés de les sortir du sautoir donc c'est vraiment plaisant de voir ça", sourit le champion olympique et organisateur de l'événement Renaud Lavillenie.

Rendez-vous ce samedi 19 février à 20h30 à la Maison des Sports pour assister à la 7e édition du All Star Perche qui réunira une dizaine d'athlètes olympiques.