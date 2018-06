La ville de Clermont-Ferrand va encore s'appuyer sur ses deux piliers "les contre-plongées" et "Sable Show" pour divertir et cultiver pendant toute la saison estivale. Un été plus que jamais placé sous le signe de la diversité et du partage.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ca sent l'été ! Si l'on croit les prévisions météo, le beau temps va enfin s'installer "durablement" en Auvergne. C'était donc le bon moment pour présenter et lancer le programme de "Mon été à Clermont". La municipalité (et la Métropole) ont fait, ce lundi au jardin Lecoq, l'inventaire des événements, des activités et des loisirs en matière culturelle et sportive. Pour toutes les générations et toutes les catégories sociales.

L'équipe municipale lance "mon été à Clermont" © Radio France - Eric Le Bihan

Les deux piliers de la programmation estivale clermontoise reste évidemment les "Contre-plongées" et "Sable Show". Parmi les thématiques fortes de cet été : l'exposition "migrations" à la salle Gaillard, mais pas seulement. "Cette année, les contre-plongées ont travaillé aussi en écho avec notre thématique de l'hospitalité et des migrations" précise Sondès El Hafidhi, conseillère municipale, déléguée à la culture à l'éducation et à la vie des quartiers. "Vous aurez par exemple un trio musical, qui va se produire sur le parvis de la Cathédrale, plusieurs films sont programmés, ainsi que des lectures autour du muséum Lecoq, dont certaines vont tourner autour des migrations... Et puis vous verrez aussi de grands spectacles vers la place de Jaude".

[ Migrations : Clermontois venus d'ailleurs ]

Découvrez les migrations qui ont jalonné l’histoire de la ville et contribué à la constitution de la cité cosmopolite et interculturelle qu’est #ClermontFd du 21/06 au 5/01 Salle Gilbert-Gaillard ! Infos 👉https://t.co/jC59dyiEl9pic.twitter.com/d7N6yqX5vS — Clermont-Ferrand (@ClermontFd) June 19, 2018

Les contre-plongées dans les quartiers populaires

Plus que jamais, la ville souhaite ouvrir la culture au plus grand nombre. Ce sera l'esprit des "contre-plongées" cette année avec des propositions artistiques et populaires en plein air qui ne seront pas cantonnées au centre-ville comme le confirme Sondès El Hafidhi. "A l'origine, les contre-plongées animaient uniquement le centre-ville, maintenant il s'agit de les délocaliser. Ca se développe depuis deux, trois ans. Cette année, il y a une vraie programmation dans les quartiers populaires".

Sable Show est un lieu où la mixité sociale existe sans qu'elle se proclame - Philippe Bohelay

La ville propose pour la 16e année consécutive "sable show". La plage urbaine installée place du 1er mai ouvrira du 14 juillet au 19 août. C'est un peu plus tard que d'habitude en raison de la programmation "tardive" du Festival Europavox. Philippe Bohelay, adjoint au maire en charge de la vie associative et créateur du projet, s'est fixé pour objectif d'attirer de nouvelles familles en toute sérénité. "Nous ne voulons pas dire que c'est un lieu pour ceux qui ne partent pas en vacances, mais un lieu pour tous ceux et celles qui sont là au moment où Sable Show a lieu. De fait, c'est un lieu de tranquillité publique. La police municipale nous aide, elle est présente de façon bienveillante. Elle va même nous aider à faire des stages de sécurité routière pour le jeune public. C'est un lieu où la mixité sociale se vit sans qu'elle se proclame."