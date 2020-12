Clermont-Ferrand : "notre travail sans public n'existe pas", clame un comédien du Wakan Théâtre

Les musées, les cinémas, les théâtres et autres salles de spectacle restent fermés. Le gouvernement a repoussé leur réouverture à trois semaines. En attendant, les répétitions se poursuivent à La Cour des Trois Coquins à Clermont-Ferrand, où la compagnie Wakan espère retrouver son public.

La compagnie Wakan, Emmanuel Chanal, Dominique Touzé et Fanny Caron.

Ils sont trois comédiens, et une costumière, à répéter dans cette salle de la Cour des Trois Coquins bien vide. Les costumes suspendus attendent de briller à la lumière et les comédiens espèrent des jours meilleurs. La compagnie répète une nouvelle création "L'Ultime prétendante" écrite par Dominique Touzé et librement inspiré des "Éloquents" de Alain Paris.

"C'est triste ce que nous vivons en ce moment" regrette Dominique Touzé, directeur artistique du Wakan Théâtre. "Depuis le mois de mars nous avons du repousser ou supprimer 32 représentations. C'est dramatique. _Nous avons la chance d'être sur un gros projet financé par l'état_, qui nous permet de travailler et d'être payé pour ça. Mais je pense à tous mes confrères qui ne travaillent pas. C'est un dégât économique terrible."

"L'Ultime prétendante" est programmée à partir du 29 janvier au théâtre La cour des coquins. © Radio France - claudie HAMON

Apparemment pour le pays, c'est l'essence économique qui prime

"Notre travail sans public, n'existe pas" lance Saint-Privat, l'un des comédiens de la pièce. "Le théâtre c'est un art de l'instant partagé. On répète avec plaisir, mais quand pourrons-nous retrouver notre public ? On peut se poser la question sur l'essence de la vie. Apparemment pour le pays, c'est l'essence économique qui prime."

Fanny Caron, l'autre comédienne de la troupe s'interroge aussi : "bien-sûr que cette situation m'interpelle. Et je m'interroge sur mon avenir de jeune comédienne. Mais j'ai fais le bon choix et je me battrais jusqu'à l'intolérable."

Souhaitons la réouverture des théâtres, des cinémas, des musées, de toutes les salles de spectacle le 7 janvier. En attendant, vous pouvez réserver votre place pour "l'Ultime prétendante", à partir du 29 janvier à "La Cour des Trois Coquins" à Clermont-Ferrand.