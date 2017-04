Clermont-Ferrand: 5000 œufs de Pâques cachés au parc Montjuzet

Le Secours Populaire du Puy-de-Dôme a organisé la 15ème édition de sa traditionnelle chasse aux œufs ce dimanche 16 avril au parc Montjuzet. Un moment à la fois festif et solidaire!

Sur les pelouses du parc Montjuzet, des dizaines d'enfants, équipés de sacs, courent et arpentent les moindres recoins à la recherche des précieux œufs de Pâques. Léa, 6 ans, est venue en vacances chez sa grand-mère. C'est la première fois qu'elle participe à une chasse aux œufs, alors elle n'en perd pas une miette! Son sac est gonflé d'œufs colorés, mais il faut rester raisonnable: "ma mamie me dit qu'il ne faut pas tout ramasser car il faut en laisser aux autres. Après on ira échanger nos œufs contre des vrais".

L'espace Kermesse du Secours Populaire au Parc Montjuzet © Radio France - Lauriane Havard

Car ces 5000 œufs cachés par les bénévoles du Secours Populaire sont en polystyrène. Une fois récoltés et remis aux bénévoles, les familles récupèrent les vrais... cette fois en chocolat! "C'est trop bon!" lance le fils d'Anna. Elle, elle est tout aussi réjouie que son fils: "c'est la première fois qu'on vient et tout est bien organisé, tout le monde s'amuse et tout le monde est gagnant!"

Une chasse aux œufs solidaire

"Tout le monde est gagnant" c'est justement l'idée de cette journée. Grâce aux bénéfices tirés des tickets d'entrée (6 euros par enfant, 2 euros pour les familles inscrites au Secours Populaire), l'association va reverser la somme totale à une association malgache. Chargée de l'événementiel au Secours Populaire, Elodie Dias espère récolter cette année près de 3000 euros.