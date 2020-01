Clermont-Ferrand, capitale du court et du long-métrage

Clermont-Ferrand, France

Ce vendredi matin, la place de Jaude a pris des airs très solennel. Des fleurs étaient disposées près de la statue de Vercingétorix, pendant que des militaires gardaient la zone et que des journalistes de LCI et BFM TV filmaient l'hommage.

Les figurants sont en bonne partie clermontois

Heureusement, tout était faux. Il s'agit en fait d'une scène du nouveau film d'Alain Guiraudie, connu pour l'Inconnu du Lac sorti en 2013. Les personnes qui s'agenouillent devant Vercingétorix sont des comédiens et des figurants. Des dizaines d'entre-eux ont candidaté via Internet avant d'être pris. Qendrim, Aida et Kevin ont fait partie de la foule. "C'était particulier de se retrouver sur cette place" souligne le jeune Kevin, qui rêve d'une carrière d'humoriste. Etre figurant pour lui, c'est "travailler le côté non-verbal" : car la première scène tournée a dû être tournée six à sept fois. Dans ces cas-là, il faut être patient.

"On est très bien guidé, et on nous a donné des directives à suivre" - Aida

Les équipes se sont installées devant la station du tram "Jaude" © Radio France - Mickaël Chailloux

Ceci est un "faux" camion de la chaîne de TV BFM TV. © Radio France - Mickaël Chailloux

Le tournage a débuté mardi 28 janvier avec des scènes à la cathédrale et durera jusqu'au 21 février. Le film racontera l'histoire de Médéric, 35 ans. Il tombe amoureux d'une prostituée nommée Isadora, alors qu'un attentat terroriste se déroule à Clermont-Ferrand. Il va recueillir un jeune sans-abri arabe, Selim, ce qui va alimenter la paranoïa de ses voisins.