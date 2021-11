Clermont-Ferrand : Cécile Coulon présidente de la candidature pour être capitale européenne de la culture 2028

Cécile Coulon est si auvergnate qu'elle peut raconter elle aussi ses nombreuses mésaventures à bord du train Clermont - Paris. Une ligne qu'elle emprunte régulièrement car il faut bien quitter parfois sa base clermontoise pour honorer les nombreuses invitations qu'elle reçoit, médiatiques ou littéraires.

La jeune auteure clermontoise (31 ans) est devenue en quinze ans une personnalité connue et reconnue dans toutes les librairies de France.

Aujourd’hui, j’ai un pied au milieu des volcans et l’autre au milieu de la scène littéraire, malheureusement trop parisienne. J’ai envie que ces deux mondes se rejoignent ! Cécile Coulon

Une notoriété qui sera mise à profit afin de mener la candidature clermontoise pour être la capitale européenne de la culture 2028. La candidature se structure peu à peu, autour de la nouvelle ambassadrice.

Cécile Coulon ne fera rien d'autre que de proclamer son amour de sa ville et de sa région, ce qu'elle fait déjà souvent dans ses écrits, comme le poème Clermont-Ferrand, publié l'année dernière. "Je veux que l’on puisse emmener les auditeurs et les spectateurs au cœur de ce paysage historique à nul autre pareil. C’est ça le grand défi pratique et technique : vous transporter là où les autres villes européennes ne vous ont jamais conduites !".