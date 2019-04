Une première en Europe : le concert de l'Orchestre National d'Auvergne diffusé dans 15 lieux insolites

Clermont-Ferrand, France

C'est une première en Europe et le projet est 100% auvergnat ! L’Orchestre National d’Auvergne, dirigé pour l'occasion par le chef Robert Levin, va se produire simultanément dans 15 lieux insolites en Auvergne ce vendredi soir depuis l'Opéra-théâtre de Clermont-Ferrand. Un concert de musique baroque gratuit retransmis en qualité optimale HD. Cette prouesse technologique a été rendue possible par la start-up clermontoise "Ici Aussi", créée il y a deux ans et spécialisée dans les retransmissions d'événements. Le projet est dans une salle obscure.

Le déclic au cinéma

Le gérant Johan Falkouska était en train de regarder avec un ami un opéra retransmis dans un cinéma clermontois depuis la ville de Tokyo. Là, c'est le déclic : faire la même chose à l'échelle auvergnate. Pour concrétiser ce projet, il a d'abord fallu répondre à une question : comment relier à internet les lieux situés en pleine campagne ? La solution, créer un boitier permettant de cumuler les tout petits débits en 2G, 3G ou en ADSL pour obtenir un débit suffisant.

Du CHU Estaing à la salle polyvalente de Villosanges

Les gérants de la start-up ont présenté leur projet à la direction de l'Orchestre National d'Auvergne qui a été séduite. Deux ans plus tard, "Ici Aussi" touche au but. La loge des artistes a été transformée pour l'occasion en régie high-tech. Et si tout va bien, le concert va être écouté et vu dans 15 lieux insolites d'Auvergne. Exemples dansles chambres du CHU Estaing à Clermont-Ferrand (seul lieu non ouvert au public), au Centre National du costume de scènes à Moulins, dans les cinémas de proximité « Plein Champ » de toute la région, depuis la salle polyvalente de Villosanges dans le Puy-de-Dôme ou encore... dans un écolodge au Lac du Pécher dans le Cantal ! Cerise sur le gâteau, les spectateurs pourront interagir avec le chef d'orchestre et ses musiciens au moment de l’entracte.

Les lieux de retransmission

Musée national du costume de scène de Moulins (03)

Salle polyvalente de Villossanges (63)

Le CHU d’Estaing (avec diffusion dans les chambres) (63)

Le Réseau des cinémas de proximité « Plein Champ » (63, 03, 43, 15)

L’Ecolodge Instant d’absolu au Lac du Pécher (15)

L’Atelier des Arts – le Puy-en-Velay (43)

Le Réseau des Villes Michelin

La Médiathèque d’Orcines (63)

L'Orchestre National d'Auvergne sera dirigé par Robert Levin © Radio France - Eric Le Bihan

Demandez le programme

20h00 > Présentation de la soirée et programme - mot de bienvenue à toutes les salles

20h05 > Entrée des musiciens de l’orchestre d’Auvergne et du chef d’orchestre Robert Levin

BACH > Concerto pour clavecin n° 1 en Ré mineur BWV 1052

BACH > Concerto pour clavecin n° 5 en Fa mineur BWV 1056

20h40 > Entracte et Interaction entre toutes les salles de diffusion et Benjamin Lassauzet, docteur en musicologie, spécialiste de l’oeuvre de BACH (Les spectateurs des salles pourront poser des questions par SMS à Benjamin Lassauzet)

21h00 > Présentation des Variations Goldberg BWV 988

BACH > Variations Goldberg (arr. Sitkovetsky)

21h55 > Fin du concert

Les jauges des lieux de retransmission vont de 10 à 260 personnes. L'entrée étant gratuite, il est conseillé d'arriver en avance.