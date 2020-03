Clermont-Ferrand : concert exceptionnel d'Indochine samedi 7 mars à la Coopérative de Mai

La Coopérative de Mai a mis fin au suspense ce lundi matin en officialisant le nom du prestigieux groupe invité au vingtième anniversaire de la salle. Depuis des semaines, la rumeur courait à tel point qu'elle n'en était plus vraiment une. C'est bel et bien le groupe Indochine qui donnera un concert exceptionnel ce samedi 7 mars 2020 à 20h30 à Clermont-Ferrand. Le directeur de la Coopé, Didier Veillault, avait bien fait monter la sauce début décembre puisqu'il avait avait fixé un rendez-vous unique et exceptionnel au public clermontois. "Un groupe/artiste qui pourrait remplir la Coopérative de Mai pendant quinze jours de suite."

Le groupe Indochine en concert ce samedi 7 mars à la coopé - Indochine (c)hidiro

Le communiqué officiel est donc tombé ce lundi : "Après avoir bouclé l’énorme 13 Tour, tournée de tous les records, après La Dernière Vague et le concert géant au stade Pierre Mauroy Arena de Lille, le groupe culte de Nicola Sirkis a accepté l’invitation de la Coopérative de Mai, 20 ans jour pour jour après son inauguration. Une occasion rarissime d’approcher de très près le phénomène Indochine, un concert unique au cœur de tournées gigantesques et de concerts démesurés qui restent toujours humains, émouvants et généreux, tout en préservant une vraie proximité avec le public, dans les stades ou en clubs. La magie Indochine…"

1.500 privilégiés vont pouvoir assister à ce concert anniversaire. Elles seront en vente ce mercredi uniquement sur le site de la coopérative de mai.

Mercredi 4 mars – 9 h 30 : vente réservée aux abonnés de la Coopérative de Mai - Afin de lutter contre le marché noir, achat limité à 1 place par personne - billet nominatif (accès à la salle sur présentation d’une pièce d’identité).

Mercredi 4 mars – 10 h : ouverture des ventes tous publics - Afin de lutter contre le marché noir, achat limité à 2 places par personne - billets nominatifs (accès à la salle sur présentation d’une pièce d’identité).

Samedi 7 mars - 20 h 30 - Tarif unique : 40 € - Grande salle.