Clermont-Ferrand : découvrez l'affiche volcanique du prochain festival du court-métrage

Clermont-Ferrand, France

L'affiche du prochain festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, édition 2020, vient d'être rendue publique. Elle est signée par l'illustratrice portugaise Susa Monteiro.

Membre d'un jury l'an dernier

L'artiste connaît déjà Clermont-Ferrand et son festival puisqu'elle a été l'an dernier, membre du jury international. "Après avoir découvert Clermont-Ferrand et assisté à une superbe édition du festival du court métrage en 2019, j’ai voulu, à travers cette image, combiner le paysage volcanique unique et imposant qui surplombe la région, avec l’atmosphère colorée et chaleureuse créée par les festivaliers."

L'affiche du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, édition 2020. © Radio France - Susa Monteiro

Le prochain festival du court-métrage de Clermont-Ferrand aura lieu du 31 janvier au 8 février 2020.