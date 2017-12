Clermont-Ferrand, France

Plus connu sous le nom de Loisirland lors des précédentes éditions, l'événement se déroule toujours à Polydôme. Myriam Bernard est organisatrice du Parkafun. Elle nous précise ses attentes pour cette édition 2017/2018 : " On attend entre 12 et 15 000 personnes sur les 12 jours. " Par rapport à l'an dernier, l'événement s'est renouvelé : " On garde quand même le Titanic parce que c'est un gros jeu qui marche bien, après cette année la nouveauté dont on attend beaucoup c'est le laser game. " Au programme également : du Bubble Foot, du rodéo mécanique ou encore du rugby sur structure gonflable. De quoi amuser les enfants de 3 à 15 ans.

Bubble Foot et vestiaire solidaire

Enzo et Bastien ont passé toute la journée sur place, et une activité leur a plus plu que les autres : " Le Bubble Foot c'était cool ! On rentrait dans des grosses bulles gonflables et on devait se pousser et marquer des buts, c'était marrant. " Pour Nicolas, jeune papa qui est venu accompagner son fils de cinq ans, l'événement est réussi : " On était déjà venu l'année dernière et on avait été assez convaincus par le principe du parc intérieur. Vu la superficie qu'il y a, on a de quoi y passer du temps. Mon fils est très satisfait de sa journée. " Autre aspect de Parkafun, le vestiaire est solidaire : les bénéfices de celui-ci seront reversés à l'association Tous pour un sourire.