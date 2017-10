Clermont-Ferrand en "effervescences" culturelles pendant trois jours !

"Effervescences", c'est un voyage culturel de trois jours à travers la métropole clermontoise. Histoire de sortir des sentiers battus, vous aurez accès à des concerts, des performances, des spectacles dans des lieux atypiques de la ville, qui se rêve en capitale européenne de la culture en 2028.

Pour ceux qui aiment Clermont-Ferrand et ont soif de parcourir la ville culturellement et gratuitement, le rendez-vous initial est fixé à 18h30 sur la place de Jaude. Les organisateurs vous promettent une expédition poétique. Direction le parc Montjuzet pour une mise à feu spectaculaire. Au programme également, la transformation de l’Hôtel-Dieu en lieu artistique éphémère, un quartier des arts festif, un grand jeu des Rendez-vous secrets, et des promenades surprenantes à travers l’agglomération. Embarquement pour un voyage inédit vers la capitale de la culture.

Effervescences : demandez le programme

Vendredi 6 octobre, 18 h 30 place de Jaude, la belle escorte

Embarquez avec la Compagnie La folie Kilomètre pour un voyage poétique pour petits et grands, guidé par le Géant d’Osier. Une expédition collective à la tombée de la nuit, pour rejoindre le parc Montjuzet en empruntant des chemins de traverse pleins de surprises.

Vendredi de 20 h 30 à 23 h 30 : l’embrasement du Parc Montjuzet

Une expérience unique et magique vous attend sur les hauteurs de Clermont-Ferrand lors d’un spectacle flamboyant et étincelant où les artistes de la Compagnie Carabosse joueront avec le feu pour vous éblouir.

De vendredi minuit à samedi minuit : les Rendez-vous Secrets

À chaque heure pile, vous pouvez choisir un rendez-vous (lecture, concert, conférence, etc) parmi plusieurs proposés. Chaque rendez-vous dure au maximum 30 minutes. Plus de trente artistes complices se sont cachés dans la ville (chapelles, une cour, un musée, une friche, des cinémas, des caves, un salon de thé, des appartements, un hôtel de luxe, une boulangerie, etc...).

Samedi de 14 heures à minuit et dimanche de 11 à 19 heures à l’Hôtel-Dieu