Clermont-Ferrand : en montée et en descente, la course physique des serveuses et garçons de café

La 17e course des serveuses et garçons de café s'est déroulée ce dimanche 24 septembre à Clermont-Ferrand. Une trentaine de participants ont parcouru, un plateau à la main, un trajet de 2,8 kilomètres dans les rues de la ville.

Cela faisait quatre ans que cette course n'avait pas eu lieu à Clermont-Ferrand. La 17e édition organisée par l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie du Puy-de-Dôme et la Ville de Clermont-Ferrand s'est donc déroulée ce dimanche 24 septembre matin entre la place de Jaude et la place de la Victoire.

Une trentaine de participants

Une trentaine de serveuses et garçons de café ont enfilé les dossards. Sur une main, le plateau réglementaire : deux verres vides et deux bouteilles. Et c'est parti pour affronter un parcours de 2 kilomètres 8 tout en montée et en descente. Les verres claquent et s'ils se brisent c'est terminé pour le porteur du plateau, il est éliminé.

Jennifer participe pour la quatrième fois, pour maintenir son plateau à l'équilibre il faut "du self control", l'entrainement il est quotidien dans son bar et avec des plateaux parfois bien plus lourd. Ce qu'elle craint le plus "ce sont les crampes".

Le départ en deux temps de la course des serveuses et garçons de café à Clermont-Ferrand. Parcours de plus de 2km dans les rues de la ville pic.twitter.com/PytlHHRDgY — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) September 24, 2017

Ichem lui regarde attentivement le plan avant de partir "pour ne pas se perdre", ce serveur fait régulièrement du sport alors il est confiant. Confiant aussi Sylvain qui s'échauffe un peu avant le départ. Autour de la ligne de départ, des spectateurs nombreux venus encourager un proche ou un parent. La petite Annelie scande "Allez papa" pour soutenir son père qui participe pour la première fois.

Une course contrôlée

Les participants partent de la place de Jaude pour ensuite remonter la rue des Gras jusqu'à la cathédrale. Ils font le tour puis passent place de la Victoire, redescendent et remontent à nouveau. Et à la fin des obstacles autour des tables. Un parcours physique où ils faut affronter les pavés, les marches sans oublier de passer les quatre points de contrôle pour obtenir les jetons réglementaires.

Rien ne sert de courir, il faut arriver avec le plateau complet

Il ne suffit pas d'aller vite mais il faut surtout arriver avec les deux verres entier, et les deux bouteilles pleines, remarque Marie Trébuchon de l'UMIH. Avec les autres membres du jury, elle examine les plateaux à l'arrivée. Sont déclarés vainqueurs : chez les femmes, en premier Lucille Chalet du Lion de Jaude, en second, Jennifer Duc de l'Hacienda. Chez les hommes, Christophe Dias du Café Mazzo arrive en tête suivi d'Ichem Abidi du Relais des Puys.

Les gagnantes et gagnants de la course de garçons de café de Clermontfd pic.twitter.com/xNIz0HSDB7 — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) September 24, 2017

La course nationale des serveuses et garçons de café est prévue le 30 septembre prochain à Limoges.