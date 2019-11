Clermont-Ferrand fête les 20 ans du Carnet de Voyage

Clermont-Ferrand voit plus loin pendant trois jours avec Le Rendez-vous du Carnet de Voyage. Pour ses 20 ans, la manifestation reçoit une bonne centaine de carnettistes d'ici et d'ailleurs. Invité d'honneur : l'écrivain Jean-Christophe Rufin.

Préparez-vous à décoller, sans faire exploser votre bilan carbone. Le rendez-vous du Carnet de Voyage démarre ce vendredi 15 novembre, à Polydôme, à Clermont-Ferrand. Pendant trois jours, plus de 100 carnettistes dévoilent leurs œuvres. Elles racontent leurs découvertes et leurs rencontres au bout de la rue ou au bout du monde. Aquarelles, croquis, carnets numériques, à chacun son style.

Voyager autrement

Thème fort de cette 20e édition, le "voyage autrement". Or, c'est l'ADN même du Carnet de Voyage. Dés la création de la manifestation, les organisateurs revendiquent un voyage "raisonné, raisonnable, éthique" qui implique un respect du terrain parcouru et des personnes rencontrées. Mais en 2019, à l'heure du réchauffement climatique, peut-on encore voyager ? Jean-Pierre Frachon, président de l'association Il faut aller voir, répond : "On peut toujours voyager à pied, on peut rester en France, on peut prendre le bateau, le train, le bus, on peut partir en blablacar !"

Hommage à Michel Renaud

L'histoire du Carnet de Voyage a été marquée par l'assassinat, le 7 janvier 2015, de Michelin Renaud. Ce jour-là, le président fondateur de l'association se trouve dans les locaux de Charlie Hebdo. Chacun aura une pensée pour lui en ce 20e anniversaire. Et une exposition de ses photos est prévue souligne Jean-Pierre Frachon : _"Michel Renaud était lui-même un grand voyageur_, sur des destinations rares, comme la Corée, le Yémen ou la Palestine et il a ramené des photos qui seront exposées à l'office du tourisme, place de la Victoire. Certaines n'ont jamais été montrées".

Jean-Christophe Rufin dévoile ses carnets

Jean-Christophe Rufin, écrivain, académicien, ex-diplomate, est l'un des invités d'honneur de la manifestation. Mais c'est bien avec la casquette de carnettiste qu'il est à Clermont-Ferrand où il présente des carnets inédits tout en se prêtant à des séances de dédicaces.

Autre invité prestigieux, le chinois Li Kunwu. Il est journaliste, dessinateur de presse et il vient présenter une grande exposition intitulée "La Chine du sud au fil du crayon" ainsi qu'une fresque géante et inédite sur la route du thé et des chevaux.