Clermont-Ferrand : l'accueil des spectacles quelque peu perturbé à la Comédie et à l'Opéra-Théâtre

Le passage en zone vigilance rouge oblige les directions de théâtres et de salles de concert à modifier l'accueil du public. C'est le cas à la Comédie et à l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.

A la Comédie, ces perturbations concernent pour l'instant l'accès aux deux prochains spectacles , "Le Lac des Cygnes de Preljocaj et "Une femme sous influence" de Maud Lefebvre. Le nouveau protocole sanitaire oblige la direction à modifier les conditions initiales d'achat des billets que ce soit à l'unité ou dans le cadre d'un abonnement.

Une attribution des places par ordre de réservation

Deux conséquences : la distanciation oblige à diminuer le nombre de spectateurs, les emplacements réservés par internet ne peuvent plus être respectés afin de laisser un siège vacant entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs.

Les places attribuées se feront dans l'ordre chronologique d'achat. Dans ce dispositif, malheureusement, certains spectateurs ne pourront pas venir. Pour les autres spectacles, les décisions seront prises au fur et à mesure, au fil des spectacles. Tous les billets annulés seront remboursés. Tous les renseignements au 04 43 55 43 43.

Les conditions d'accueil sont les mêmes pour les concerts d'ouverture de saison les 8 et 9 octobre à l'Opéra théâtre de Clermont-Ferrand. Au programme, Tuvan Songbook, inspirée du chant traditionnel guttural de la Sibérie orientale et Concerto pour violon en Ré Majeur Opus 61 de Ludwig van Beethoven et Symphonie n° 3 en Do Majeur Opus 52 de Jean Sibelius.

Un fauteuil vacant entre chaque groupe de spectateurs

La direction communique : "Les portes de l'Opéra-Théâtre ouvriront une heure avant le début du concert. Le public sera placé par ordre d'arrivée dans le respect des catégories de places achetées car il faut laisser une place libre entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs. Le port du masque est bien-sûr obligatoire." Tous les renseignements au 04 73 14 47 47.