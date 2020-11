Clermont-Ferrand : l'édition 2021 du festival du court métrage aura lieu coûte que coûte

Quelle que sera la situation sanitaire en début d'année prochaine à Clermont-Ferrand, il semblait impensable pour les organisateurs d'annuler l'événement. "C'est un festival qui est fédérateur, qui fait vivre le territoire, qui est important pour l'industrie du court métrage et pour la création", résume Eric Roux, à la tête depuis septembre dernier, de l'association organisatrice, Sauve qui peut le court métrage.

Preuve que la pandémie n'a pas affaibli le rendez-vous : plus de 8000 films ont candidaté pour participer à la compétition. A peine 9% de moins qu'habituellement, 4% de moins seulement pour la sélection française.

Le jury a aussi répondu présent et les prix seront remis comme chaque année.

Une édition en partie en ligne ?

Reste à imaginer une édition 2021 avec l'inconnue des conditions sanitaires. "Nous sommes en train d'inventer plusieurs scénarios", détaille Eric Roux, "_en espérant pouvoir faire quelques séances physiques_, en salle, pour faire réellement vivre ce festival."

"Bien évidemment, il y aura un festival en ligne avec des séances, une billetterie", ajoute le président de l'association organisatrice. Acheter une séance et pouvoir la visionner de chez soi est donc une des pistes envisagées. "Sur combien de temps on aura accès à ces séances ? Juste sur la semaine du festival ou est-ce qu'on prolonge ? On teste en ce moment". Et Eric Roux de rappeler l'énergie créative, mais aussi les moyens financiers nécessaires pour organiser un festival dans ces conditions. "Sachant que ce n'est pas un investissement seulement pour cette année, ça va permettre de faire passer le festival dans une autre dimension qui est celle d'un festival qui peut donner accès à ses films grâce à du virtuel". "Ce festival existe depuis 43 ans, nous on essaie d'imaginer les 43 ans à venir".

L'édition 2020 avait battu son record de fréquentation avec plus de 170 000 entrées.