Clermont-Ferrand, France

Mieux vaut prévenir que guérir

C'est là tout l'enjeu du projet Heritage Care. Ce programme européen lancé en 2016 souhaite sensibiliser sur la gestion des bâtiments historiques. Aujourd'hui, la tendance est à une gestion trop peu anticipée regrette Alain Chateauneuf, coordinateur du projet en France : " Les propriétaires de bâtiments historiques ont tendance à attendre que les dégâts soient là, puis à faire intervenir une entreprise. Hors ça coûte 10, 100 ou 500 fois plus cher que de faire de la prévention. " Et au-delà des coûts, la rénovation pose un autre problème, patrimonial cette fois pour Mathilde Lavenu, professeure à l'ENSACF : " Prévenir ça permet vraiment de garder la matière première de l'édifice, cet édifice qu'on nous transmet, dont on hérite. Et moins on transformera, moins on interviendra sur cette matière et plus on conservera l'authenticité du bâtiment. Par exemple, si on entretient régulièrement les gouttières d'un édifice, on aura pas de problème d'infiltration d'eau dans la pierre et donc pas besoin de remplacer les pierres anciennes. "

Clermont-Ferrand ville référence du projet au niveau français

Financé grâce au programme de l'Union Européenne Interreg Sudoe, à hauteur de 1,2M d'euros sur 4 ans, ce projet cible trois pays : la France, l'Espagne et le Portugal. Il est porté par les travaux de huit universités : trois espagnoles, trois portugaises et deux françaises, dont l'Université Clermont Auvergne. La ville de Clermont-Ferrand a été sélectionnée pour l'expertise de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Polytech. Polytech travaillera sur la question de la durabilité et du vieillissement des matériaux, tandis que l'ENSA fera valoir le savoir-faire de son master spécialisé sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Le projet compte d'ailleurs parmi ses cas d'étude deux édifices clermontois : la Chapelle de l'Hôpital et le Marché Saint-Joseph.

Les régions ciblées par le programme européen Heritage Care - Capture d'écran du site Interreg Sudoe

Utiliser les nouvelles technologies

C'est la dernière facette du programme Heritage Care : faire usage des nouvelles technologies pour avoir une meilleure connaissance des bâtiments diagnostiqués. Alain Chateauneuf : " Le but du projet c'est d'intégrer les nouvelles technologies : la maquette numérique, la réalité virtuelle, les modèles préventifs dans la gestion. Et donc d'apporter des compétences et du savoir-faire scientifique dans le domaine de la gestion du patrimoine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. " Belle morale que de voir les technologies du futur se mettre au service des constructions du passé.