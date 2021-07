Clermont-Ferrand : l'été foisonnant d'une future Capitale européenne de la culture

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. La programmation estivale de cette candidature au titre de Capitale européenne de la culture foisonne sur toute la métropole. "Et il y aura beaucoup à voir, à écouter et à faire" précise Patrice Chazotte, Directeur de l'association Clermont-Ferrand Massif Central 2028.

"Covid oblige, il n'y aura pas de grands événements massifs cet été, mais une promenade artistique dans la ville qui s'achèvera le 19 septembre avec les Journées européennes du patrimoine," poursuit Patrice Chazotte. De nombreux musées et salles de spectacles seront également mobilisés.

Isabelle Lavest et Patrice Chazotte de l'organisation de Clermont-Ferrand Massif Central 2028, photographiés rue du Port.. © Radio France - Claudie Hamon

Les jardins, les places, seront également le théâtre de plusieurs spectacles et événements comme le 10 juillet avec le pique-nique L'Herbe tendre imaginé par l'Etonnant Festin, place des Carmes dès 11h30, et au jardin Lecoq avec la première nuit de l'image le 24 août.

Françoise, Sylvie et Pif le chien, deux commerçantes heureuses photographiées devant Philomène, une figure de la rue du Port. © Radio France - Claudie Hamon

Pour vous guider et vous informer sur le programme d'Altitude 2028 rendez-vous à l'office du tourisme, dans les Bureaux des Publics installés au jardin Lecoq, au parc Monjuzet, à la Maison Charras et place de Jaude, et bien sûr sur le site internet de l'événement. Les événements de l'été coûteront à la ville 600 000 euros. Et le budget annuel de cette candidature s'élève à 1 million 300 000 euros. Des fonds provenant de la ville, de la métropole, de l'Europe et de plusieurs mécènes.

Le dossier de candidature doit être déposé à l'été 2022, les villes retenues seront connues courant 2023. D'autres villes se sont portées candidates, il s'agit de Reims, Roubaix, Rouen, Nice et Saint-Denis.