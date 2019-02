Clermont-Ferrand : l'Orchestre d'Auvergne décroche le prestigieux label National !

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

L'Orchestre d'Auvergne monte en gamme ! La formation régionale basée à Clermont-Ferrand vient d'obtenir le label Orchestre national en région. La nouvelle est parue mercredi 6 février au Journal Officiel, après un arrêté du ministre de la Culture en date du 14 janvier 2019. Il entre dans le cercle prestigieux des orchestres nationaux en France, au même titre que celui de Lyon, Lille ou encore Bordeaux. Une reconnaissance pour les 21 musiciens à corde et leur chef espagnol Roberto Forés Veses, à la tête de la formation auvergnate depuis 2012.

La Ville de Clermont-Ferrand félicite l'@OrchAuvergne qui obtient le label Orchestre National ! pic.twitter.com/AKjybQ5Y0p — Clermont-Ferrand (@ClermontFd) February 7, 2019

L'Orchestre National d'Auvergne était justement à l'honneur ce jeudi sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne à l'occasion d'une émission spéciale en direct de l'opéra-théâtre de Clermont-Ferrand : "l'Original SoundTrack Challenge", un concours international de composition pour l'image.

Depuis l'Opéra-Théâtre @ClermontFd le direct de @FBAuvergne pour le ciné concert de ce soir et le concours de composition à l'image #ostchallenge avec @OrchAuvergne et @jeanlucguilletpic.twitter.com/bNHS1jv3ih — Lila Forcade (@OA_LForcade) February 7, 2019

La déléguée générale de l'Orchestre National d'Auvergne, Lila Forcade, a conscience que ce label va ouvrir des portes internationales : "Ce label va renforcer notre notoriété. Il va faciliter le développement de nos projets, par exemple, pour les tournées internationales. Quand on essaie de vendre l'orchestre à un promoteur en Chine, ce label résonne un peu plus fort." Lila Forcade voit également dans ce label une sécurité pour l'avenir : "C'est également la confirmation d'une sécurité de nos financements au niveau de nos tutelles. Nous sommes des ambassadeurs pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et je pense aussi à la ville de Clermont, qui postule pour être capitale européenne de la culture. C'est un atout en plus".

Répétition en cours pour l’#OSTChallenge de jeudi à 20h à l’Opéra-Théâtre de @ClermontFdpic.twitter.com/9k0l0Z8GHW — Orchestre d'Auvergne (@OrchAuvergne) February 5, 2019

Le nom définitif de l'Orchestre d'Auvergne, estampillé "National", sera décidé à l'issue d'une prochaine réunion du conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, l'obtention de ce label est une formidable reconnaissance et une immense fierté pour tous ceux qui œuvrent au quotidien pour faire vivre cette formation. A commencer par les 21 musiciens et leur chef espagnol Roberto Forés Veses.