Clermont-Ferrand : la 42e Foire Expo met le cap sur Tokyo

Cette année encore, la Foire Exposition nous invite au voyage du 7 au 15 septembre à la grande Halle de Clermont-Cournon. 130 000 visiteurs sont attendus pour faire des affaires mais aussi pour s'amuser et découvrir les multiples facettes de la ville au soleil levant.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

C'est reparti pour un tour. La 42e édition de la Foire Exposition de Clermont-Cournon ouvre ses portes ce samedi 7 septembre. Une Foire entièrement réaménagée avec quelques nouveautés festives et sportives.

Six exposants sur dix viennent de la région

Les habitués retrouveront leurs stands favoris. 500 exposants répartis sur 45 000 m2 de surface commerciale, issus de 13 secteurs économiques différents. Le hall 1 abrite par exemple tout l'univers de la maison, décoration et gros œuvres. Mais aussi l'expo Tokyo sur 1 400 m2. Les aménagements extérieurs et les véhicules à moteur ont leur emplacement habituels sur les esplanades 1 et 2. 600 automobiles sont notamment exposées.

La Foire Expo de Clermont sera prête samedi prochain ! © Radio France - Claudie Hamon

D'ailleurs, l'espace a été entièrement repensé pour une meilleure déambulation. Si la surface commerciale n'a pas changé, un véritable jardin paysagé accueille le visiteur sur la grande place. La Ferme du Massif avec les animaux, le manège à poneys et le village des enfants ont été installé à l'entrée.

La Foire Expo c'est aussi de nombreuses animations et découvertes comme le salon Art et Métiers-d'Art, le salon Rétro/Mode Pin-Up ou la soirée Blanche. Les amateurs de cosplay ou d'origami pourront également participer à des ateliers maquillage et déguisement par exemple.

Les sportifs ne sont pas oubliés. Cinq trails leur sont proposés, dont le fameux Grand Trail et un petit nouveau cette année, la "Folle Descente" du Puy-de-Dôme. Un parcours inédit de 33 km par le chemin des muletiers. Tous les renseignements sur le site de la Foire Exposition.