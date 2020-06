Clermont-Ferrand : la Coopérative de Mai se déconfine en terrasse à partir du 24 juin

Sans perspective de réouverture, la Coopérative de Mai, qui fête son 30e anniversaire, ne pouvait se résoudre à attendre une éventuelle levée des mesures sanitaires. Fermée depuis le 9 mars, la salle de spectacle clermontoise résonne dans un silence assourdissant alors que l'été pointe le bout de son nez et que l'heure devrait être à la fête et à la communion. Ces longs mois de confinement ont été mis à profit par la direction de la Coopé pour imaginer un nouveau concept.

"Nous avons imaginé une Coopérative de Mai exceptionnelle et éphémère, en plein air, sur une terrasse aménagée et décorée, une offre culturelle et conviviale sur-mesure, avec bar et restauration, qui alternera les découvertes et de grands artistes, des projections, des offres jeune public, dans le plus strict respect des recommandations sanitaires, des gestes barrière et des normes de distanciation, sur des jauges limitées". Ce sera en deux sessions, d'abord du 24 juin au 11 juillet, puis du 19 août au 5 septembre, du mercredi au samedi.

Cali, Sanseverino, Christophe Adam....

"Cette Coopé d’été est avant tout une belle opportunité d’accueillir à nouveau les artistes et le public dans des conditions originales, avec le soin tout particulier que l’équipe toute entière portera à ce projet, imaginé au cœur d’un quartier qui revit, construite autour d’une diversité artistique exigeante et populaire".

De nombreux artistes ont répondu avec enthousiasme à l'appel de la Coopérative de Mai. Seront donc à l'affiche : Cali, Sanseverino, Bumcello, The Inspector Cluzo, French Cowboy, The Limiñanas (en DJ set), The Wackids, Dick Annegarn, Morgane Imbeaud, Jo Wedin & Jean Felzine, et Christophe Adam.

Le chanteur Sanseverino sur scène. © Radio France - Nathanael Charbonnier

Le programme