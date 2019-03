Clermont-Ferrand : la Halle aux Blés transformée en temple de l'art contemporain

Clermont-Ferrand, France

Très reconnaissable par sa forme carrée, la Halle aux Blés fait partie du paysage de la ville depuis le XVIIIe siècle. Fermé depuis 20 ans, le bâtiment classé et inscrit au titre des Monuments Historiques va être entièrement réhabilité pour accueillir les collections du fonds régional d'art contemporain Auvergne, actuellement situé rue du terrail.

Deux maîtres d’œuvre

Au terme d'un concours de maîtrise d’œuvre qui a reçu 116 candidatures c'est finalement le cabinet d'architecture parisien ATL/Atelier Lion qui a été choisi. Il sera associé à Christian Laporte, maître d’œuvre local spécialisé dans le patrimoine. Les travaux débuteront début 2020 et dureront un an. Coût total de cette réhabilitation 10 millions d'euros, un financement assuré par la région (cinq millions), l'état (trois millions), le département et Clermont Auvergne Métropole (un million chacun).

Un déménagement du Frac en 2021

Le fonds régional d'art contemporain commençait à se sentir à l'étroit rue du terrail. En aménageant dans la Halle aux Blés, le Frac va bénéficier d'une surface de 2 800 m2, plus du double qu'aujourd'hui (1 200 m2). L'idéal pour accueillir le public. Avec ses 42 000 visiteurs l'an dernier, le Frac Auvergne est le 2e de France en terme de fréquentation. La structure aura également plus d'espace pour stocker et préserver sa collection de 1000 œuvres.