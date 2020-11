La librairie des Volcans, à Clermont-Ferrand, avait choisi de rendre service à ses clients en leur proposant du click and collect. Mais l'opération n'est pas rentable. Elle creuserait même les comptes. Les commandes en cours peuvent être retirées jusqu'à lundi soir.

Clermont-Ferrand : la librairie des Volcans arrête le click and collect qui coûte trop cher

Devant la librairie des Volcans, sur le boulevard François Mitterrand, à Clermont-Ferrand, la file d'attente s'allonge ce vendredi après-midi. Les clients viennent retirer leurs commandes, les toutes dernières. La librairie a décidé d'arrêter le click and collect. Trop compliqué et surtout trop coûteux.

500.000 euros de perte pour le mois de novembre

La situation est paradoxale. Le click and collect fonctionne plutôt bien, avec plusieurs centaines de commandes qui arrivent tous les jours à la librairie. Mais pour traiter les demandes, il faut du monde. Martine Lebeau, gérante de la coopérative, explique : "On est obligé de faire venir la quasi-totalité du personnel et le montant du chiffre d'affaire ne couvre pas la totalité des salaires, c'est la moitié des salaires ! Continuer, ce serait creuser encore le déficit de l'entreprise". Le premier confinement avait coûté 850.000 euros. En ce mois de novembre, la SCOP Les Volcans perd 500.000 euros.

Les rayons réorganisés © Radio France - Dominique Manent

Dans la librairie, tout est sens dessus-dessous. Il a fallu réorganiser les rayons : "C'est un travail de Titan. Imprimer des commandes, sortir des livres, les préparer, envoyer des sms aux clients etc... je pense qu'une petite librairie peut s'en sortir. Nous sommes en train de réfléchir à la librairie de Riom, la deuxième librairie des Volcans, est-ce qu'on va arrêter ou pas ? Elles sont moins nombreuses à travailler. On peut peut-être encore aller chercher un service qui ne coûte pas trop cher, mais pour les Volcans ce n'était pas possible" conclut Martine Lebeau qui compte sur la compréhension des clients.

Des clients compatissants

Devant la librairie, ils sont une vingtaine à faire la queue. Ils sont accueillis un par un, pour respecter les consignes sanitaires. Claire fait partie des fidèles : "On peut comprendre leur décision, dans la mesure où le modèle économique n'est pas satisfaisant. Je trouve que c'est dommage, j'avais plein de projet de lectures. Mais je comprends tout à fait".

Les clients font la queue devant la librairie pour récupérer leurs commandes © Radio France - Dominique Manent

A partir de la semaine prochaine, une petite dizaine de salariés, sur les 42 de la librairie, va continuer à travailler. Il faut réceptionner les livres envoyés par les éditeurs, et préparer la réouverture, si tout va bien, début décembre. C'est un mois crucial pour la librairie, il représente 1,2 million de chiffre d'affaire.