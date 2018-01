Auvergne, Clermont-Ferrand, France

Mauvaise nouvelle pour la librairie clermontoise "Nos Racines d'Auvergne". La campagne de financement participatif via la plateforme Ulule n'a pas permis de récolter les fonds nécessaires à son aménagement et donc peut-être à sa survie. Cette campagne avait pourtant été exceptionnellement prolongée jusqu'à ce dimanche 7 janvier, afin de donner une nouvelle chance à la librairie de trouver des fonds, mais ça n'a pas été suffisant. L'objectif de 9.000 euros n'a pas été atteint. Il manquait un gros tiers de la somme en fin de semaine.

La somme rendue intégralement

Une déception pour son fondateur et gérant Christophe Gironde et pour les fidèles de ce lieu de culture et d'échanges. Et pour ne rien arranger, l'intégralité de l'argent promis sur internet va devoir être rendue aux quelques 120 généreux donateurs, comme c'est la règle sur la plateforme Ulule.

La librairie a besoin d'être aménagée pour survivre © Radio France - Eric Le Bihan

Avec ses 25 m² de superficie, la petite librairie "Nos Racines d'Auvergne" tout en longueur est à l'étroit. Pour se moderniser et se diversifier, il faudra aménager, mais c'est à la fois compliqué et coûteux. Autre handicap : son emplacement sur la place de la Victoire. Le stationnement à proximité y est quasi-impossible. Difficile donc d'attirer une clientèle "grand public". Christophe Gironde pointe un autre problème : "outre le problème de la politique commerciale du centre-ville, la librairie indépendante, c'est un commerce fragile, car la fiscalité n'est pas adaptée à notre activité". Et comme si ça ne suffisait pas, la librairie a été cambriolée en juin dernier.

Création d'une association ?

Le gérant de la librairie clermontoise aimerait enrichir son offre avec un rayon "jeunesse" notamment. En attendant, le chapitre Ulule va se refermer ce dimanche, mais le livre et l'histoire ne sont pas terminés. Christophe Gironde et ses soutiens réfléchissent déjà à d'autres actions pouvant impulser une dynamique. L'idée serait déjà de créer l'association "des amis de la librairie des Racines d'Auvergne".