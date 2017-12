Clermont-Ferrand, France

Il y a 261 ans, la découverte du corps momifié d'un adolescent aux Martres-d'Artière (Puy de Dôme) mettait en émoi toute la population, jusqu'au roi Louis XV qui a fait rapatrier la momie à Paris où elle demeure toujours, dans les réserves du Musée de l'Homme. De nouveaux documents viennent de refaire surface. Un recueil de manuscrits comportant des témoignages de l'époque de la découverte de la momie des Martres-d'Artière acquis par l'Association des Amis des Musées de Clermont-Métropole vient d'être offert au Musée Bargoin.

Sarcophage et linceul de Martres-d'Artières © Radio France - Claudie Hamon

Le moment est solennel et le recueil de manuscrits brochés avec soin au XIXe siècle se manipule avec des gants blancs. Cet ensemble de documents acheté dans une salle des ventes le 22 septembre dernier faisait partie de la collection du docteur Jacques Girard, un érudit Clermontois.

Un adolescent de 14 ans embaumé

Cet ensemble de rapports de médecins, d'apothicaires, de chirurgiens locaux et de courriers échangés avec l'administration nous apprend beaucoup sur l'état de conservation du corps de l'adolescent au moment de sa découverte. Selon les écrits, il reposait dans un cercueil de plomb, enveloppé d'un linceul. Il était également embaumé avec soin, pas à la manière des Egyptiens car les entrailles étaient parfaitement conservées tout comme la couleur de sa peau et l'élasticité de ses articulations. "Un chef-d'oeuvre de l'art des embaumements" précise Georges-Louis Buffon, naturaliste du 18e dans son oeuvre monumentale en 36 volumes. Ces documents révèlent aussi la réaction de la population de l'époque. Le petit corps exhibé fut quelque peu malmené par les villageois qui l'ont pris pour un saint. Chaque visiteur voulait emporter un morceau de la momie porte-bonheur. Les dents et des morceaux de peau furent arrachées, les bandelettes furent coupées.

La momie des Martres-d'Artière garde encore des secrets. L'époque n'est pas très précise. Sans doute la fin de l'antiquité, début du Moyen-Age, 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Aucun objet, aucun vêtement n'a été retrouvé. Son identité reste encore floue. Son cercueil de plomb a même disparu à Paris.

Mais ces documents sont précieux pour le musée Bargoin. Ils permettent de nourrir la réflexion des chercheurs sur les pratiques funéraires en Auvergne et de croiser les informations recueillies dans d'autres nécropoles notamment aux Martres-de-Veyre qui ont livré des corps entiers.

L'association des Amis des Musées de Clermont-Auvergne-Métrople compte 1000 adhérents.