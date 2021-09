Clermont-Ferrand : les ambitions de Céline Bréant, la nouvelle directrice de la Comédie

Bonjour, Céline Bréant, comment s'effectue la transition avec l'ancienne direction ?

Céline Bréant : "Très naturellement. Je dois dire que Jean-Marc Grangier a bien préparé le terrain et j'arrive ici très sereinement car tout est prêt. Et donc, voilà, ça se fait très naturellement et très sereinement.

Vous qui avez l'habitude des scènes nationales, que pensez-vous de La Comédie ?

Je trouve cet outil génial. C'est une grande chance d'arriver dans un théâtre flambant neuf, avec des salles superbes, une équipe géniale, une super programmation et un public au rendez-vous. Que demander de mieux ?

Je suppose qu'il y aura beaucoup de danse au programme sachant votre passé professionnel

Oui, il y aura beaucoup de danse, mais il y aura beaucoup de théâtre aussi. Théâtre et danse seront à égalité. Mais il y aura aussi du cirque, des spectacles pour les jeunes, des plus petits aux plus grands, donc il y aura beaucoup de diversité.

Comment allez-vous faire pour conquérir un nouveau public ?

Ah, je ne parle pas de public mais de population, car j'ai à cœur de travailler aussi avec les gens qui n'osent pas venir, qui ne veulent pas venir et qui, peut être, ne viendront jamais. Et ce n'est pas très grave. L'idée est d'aller à leur rencontre, aux endroits où ils sont et de leur proposer, en collaboration avec les structures qui y travaillent, de nouveaux projets, mais aussi des ateliers accessibles à tout le monde. Et peut être qu'un jour, ils viendront au théâtre.

La Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Et à l'intérieur de La Comédie, on va aussi faire des propositions très ouvertes, comme les saisons de bal, dans le hall des pas-perdus, comme les weekend Playtime, qui sont imaginés comme des weekend portes-ouvertes où l'on pourra faire plein de choses gratuites à l'intérieur de la comédie. Ça, c'est aussi pensé pour les gens qui n'osent pas.

La candidature de Clermont-Ferrand à la Capitale Européenne de la Culture a-t-elle influencé votre projet artistique ?

Oui et non. J'ai envie de dire que ça le décuple, ça lui donne de la force. Mais, je ne renie rien de mes convictions, mon programme rentre parfaitement dans la proposition de la capitale européenne.

J'ai déjà travaillé dans le cadre d'une capitale européenne de la culture à Avignon, en l'an 2000, où j'avais mené un grand projet de festival itinérant à travers l'Europe et je trouve que la candidature de Clermont-Ferrand est tout à fait pertinente.

Moi, je pense qu'on a toutes nos chances. C'est une région magnifique. Je trouve qu'après la crise qu'on a traversé le retour à la nature et la question de la crise climatique, c'est un territoire qui se pose là. La Comédie doit être un acteur tout à fait majeur dans le cadre de cette candidature. Et je trouve ça très grisant.

Les autres atouts de ce territoire ? Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant ici ?

Sa jeunesse. Ca m'a marquée, lors de mes premières visites à Clermont-Ferrand. Et puis la relation, urbain rural, on est entouré par les volcans. Ça, c'est marquant, quand on arrive de la métropole lilloise, même si j'adore la métropole lilloise. Ce n'est pas un hasard si je suis venue ici, j'avais besoin d'une ville à taille humaine.