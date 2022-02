Clermont-Ferrand : une saison 2022 très animée au circuit de Charade

Le groupe GCK, le nouvel exploitant du circuit de Charade a de grandes ambitions. Cela commence par des travaux de rénovation importants afin que tout soit prêt pour la réouverture au public en avril, notamment pour les rendez-vous des Charade Classic, les 1er dimanche de chaque mois.

Le circuit de Charade près de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Le Charade Super Show, un événement phare

Au total six événements sont prévus cette année à Charade pour entretenir la flamme du circuit. De belles épreuves sportives comme le Grand Prix Camions, les 4 et 5 juin, l’Historic Tour les 1er et 2 octobre, ainsi que le World E-bike Series, coupe du monde de VTT à assistance électrique les 23 et 24 juillet et l'événement phare, le Charade Super Show le dimanche 15 mai. L'occasion de découvrir des véhicules iconiques du passé mais aussi du futur comme la H24, la voiture de course à hydrogène. Des pilotes légendaires comme Jacques Laffite ou Didier Auriol s'affronteront à bord de véhicules électriques. Le public pourra également tester les simulateurs de course, les kartings électriques.

Le circuit de Charade près de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

à lire aussi Puy-de-Dôme : le circuit de Charade prend un nouveau virage

"Nous voulons proposer au public une vraie offre de loisirs autour de l'automobile," précise Sébastien de Chaunac, responsable marketing du groupe GCK. Après rénovation, la Tribune pourra accueillir une salle de loisirs avec des simulateurs de course. Il y aura également une piste de karting électrique. Et d'ici quelques années, des écolodges, un restaurant, un parc photovoltaïque. La billeterie en ligne est ouverte sur le site.