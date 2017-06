Clermont-Ferrand : la piscine Pierre de Coubertin retrouve son bassin historique fermé depuis 12 ans

En plus du bassin olympique de 50 mètres de long, la piscine Pierre de Coubertin, la plus grande de l'agglomération clermontoise, va remettre en service son second bassin, de 33 mètres de long. Rendez-vous en septembre 2018.

Cela fait douze ans qu'il est à sec. Le bassin historique de la piscine Coubertin, le premier a être couvert à l'époque va retrouver sa superbe. Le bassin de 25 mètres sera agrandi jusqu'à 33 mètres. Une séparation amovible lui permettra de réserver un espace aux sportifs et à l'apprentissage. Les gradins seront réaménagés en plage carrelée de 260 places.

L'ancien bassin passe de 25 m à 33 m © Radio France - Claudie HAMON

D'autres aménagements seront effectués, comme de nouveaux vestiaires plus spacieux, une salle de musculation, un espace bien-être avec hammam, sauna et jacuzzi, la création d'une aire de jeux d'eau extérieure. De nouveaux aménagements qui permettront d'accueillir 100 000 usagers supplémentaires chaque année sur un total de 260 000 actuellement.

Façade de la nouvelle piscine Coubertin © Radio France - Claudie HAMON

Les travaux de démolition débutent le 1er juillet. Le nouveau bâtiment sera livré en septembre 2018. Coût de l'opération : 8,7 millions d'euros. Attention, la piscine sera totalement fermée cet été.