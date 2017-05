Clermont-Ferrand: la procession de Notre-Dame-du-Port a rassemblé les fidèles

C'est une tradition religieuse qui se perpétue depuis le 17ème siècle à Clermont-Ferrand. L'ensemble des fidèles et des responsables religieux ont rendu hommage à la Vierge Marie.

Des centaines de fidèles se sont élancés hier après-midi depuis la basilique de Notre-Dame-du-Port avant de parcourir les ruelles de la ville pour enfin atteindre la cathédrale de Notre-Dame-de-l'Assomption.

La procession dans les rues de Clermont-Ferrand © Radio France - Lauriane Havard

Tous munis d'un carnet répertoriant les chants religieux, les paroissiens ont défilé et chanté en suivant le rythme donné par le meneur, en tête du défilé. C'était pour eux une façon d'honorer la Vierge Marie. Dès le 17ème siècle, la Vierge Marie a fait l'objet d'un culte dans la cité puydômoise. En 1614, face aux intempéries successives et aux mauvaises récoltes, les notables de Clermont ont demandé aux chanoines de Notre Dame d'organiser une procession pour implorer la Vierge.

La ferveur était palpable hier après-midi dans les rues de la ville. Eloina, une grand-mère espagnole, participe à cette procession chaque année. Très émue, presque les larmes aux yeux, elle nous confie: " c'est un bonheur de voir les gens heureux, on a tellement de peine dans le monde qu'on est content quand on voit tout ça".

Se rassembler pour mieux avancer

Le Père Paul Destable, curé de la paroisse de Notre-Dame-du-Port, fait le parallèle avec La Clermontoise, la course contre le cancer du sein qui s'est également déroulée hier. "C'est le fait de courir par solidarité, et bien pour nous c'est pareil, c'est prier ensemble avec l'image de Marie".

La statue de la Vierge Marie, culte de cette procession © Radio France - Lauriane Havard

Une procession comme une marche intérieure. C'est ce que ressent Marc, un fidèle qui ne rate jamais cette tradition catholique. "Vous voyez, moi je me sens apaisé après cette marche, tout ce qui est bosselé dans notre vie est aplanit et on voit un peu plus loin".

Cette procession de Notre-Dame-du-Port a été la première vécue par l'archevêque de Clermont-Ferrand. Mgr François Kalist a été nommé par le Pape François en septembre 2016. "C'est un acte de mémoire fort pour les clermontois, ce culte là de la Vierge Marie a profondément marqué la culture ici".

La procession arrive devant la cathédrale de Clermont-Ferrand © Radio France - Lauriane Havard

La statue de la Vierge Marie est de nouveau présente en la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption. Elle restera dans la crypte pendant un an.