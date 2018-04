Valentin Fournaise aime les voyages et les rencontres et les fait partager en vidéo. Il s'est lancé dans un tour de France à la découverte de villes parfois méconnues. Il raconte son coup de cœur pour Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand, France

"C'est le troisième épisode d'Hexagone et pour la première fois on quitte la mer pour la montagne. On est à Clermont-Ferrand en Auvergne, j'espère que t'es prêt... C'est parti !" Voilà à quoi pourrait ressembler l'accroche de cette vidéo que vous découvrirez d'ici trois semaines sur la chaîne Youtube de Valentin Fournaise. Le projet s'appelle Hexagone, objectif : parcourir la France pendant un an à la découverte de villes de tailles moyennes, souvent méconnues et proposer pour chaque ville une vidéo de maximum 5 minutes.

❓QUESTION❓ Connaissez-vous des gens à CLERMONT-FERRAND ?

Car oui, c'est la prochaine destination d'HEXAGONE (#exclu) et j'ai fort envie de rencontrer des gens sur place ! MERCI MERCI ! ❤️🤗 — Valentin Fournaise (@valfournaise) March 20, 2018

"On est toujours la ville nulle de quelqu'un d'autre"

Clermont "ville industrielle", "façades noires" ou "ville morte" : "Il y a toujours tellement de clichés sur les villes", sourit Valentin Fournaise, lui-même originaire de Charleville-Mézières, "On est toujours la ville nulle de quelqu'un d'autres." En quinze jours il a vu la cathédrale, l'Aventure Michelin, vécu un quart de finale européen de l'ASM, passé une soirée à la Coopérative de Mai mais il s'est aussi baladé du côté de Billom et du Lac Pavin. Le jeune Youtuber de 28 ans semble en tout cas avoir été conquis par son séjour clermontois.

"Ce que je retiens c'est cette énergie, super positive. On sent qu'ici les gens ont envie d'entreprendre des trucs nouveaux. Je pense que dans quelques années, cette image de Clermont qui est peut-être encore mal vue aujourd'hui va vraiment changer. Je vois pas comment une ville aussi dynamique peut rester dans l'ombre."

Un enthousiasme qu'appréciera Clermont Auvergne Métropole qui a fait venir Valentin Fournaise. Un moyen de plus de vanter le dynamisme de son territoire après l'épisode des vœux décalés aux Clermontois et en vue de la candidature à la capitale européenne de la culture.

La prochaine étape se joue entre plusieurs villes... dont Aurillac !