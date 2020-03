Clermont-Ferrand : le concert d'Iggy Pop à la Coopérative de Mai reporté au 14 septembre

C'est une belle consolation pour les fans et les détenteurs de billets. On craignait une annulation pure et simple de son concert anniversaire à Clermont-Ferrand en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, finalement la star Iggy Pop sera bel et bien en concert à la Coopérative de Mai. Ce ne sera pas le dimanche 12 avril, mais le lundi 14 septembre 2020.

Les billets déjà achetés restent valables. En cas d'incompatibilité d'agenda des spectateurs, les remboursements peuvent s'effectuer dès à présent dans tous les points d'achat.