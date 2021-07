Clermont-Ferrand : "Je suis exploitant de cinéma, pas policier" Kévin Soust, directeur du Val Arena

Les mesures annoncées par Emmanuel Macron ne passent pas chez les exploitants de salles de cinéma. Pour eux, l'obligation de présenter le pass sanitaire dans les lieux de culture dès le 21 juillet pour les plus de 12 ans est injuste alors que la mesure est repoussée en août pour les restaurants et les transports longue distance.

La fréquentation était bien repartie

Kévin Soust, le directeur du complexe Val Arena de Clermont-Ferrand ne comprend pas. "Pourquoi nous, on avait bien renoué avec nos clients. La fréquentation est supérieure de 10 à 15% par rapport à l'an dernier. Et là, c'est la douche froide !" D'autant plus que les films de l'été à voir en famille sortent au mauvais moment. C'est le cas de Kaamelott qui sort le 21 juillet, le jour de la mise en application de ces nouvelles mesures. "Il y a déjà 80 000 billets pré-vendus pour Kaamelott, en France. Espérons que tous ces spectateurs auront un pass sanitaire valide ! Je crains aussi que les distributeurs renoncent à sortir des films à gros budget en raison de ces contraintes."

Une responsabilité supplémentaire

"Nous avons déjà un protocole sanitaire stricte, et là on nous impose ça, à mettre en place du jour au lendemain, je ne sais pas comment on va gérer ces nouvelles mesures. Je suis exploitant de cinéma pas policier ! Comment accueillir les spectateurs qui n'auront pas de pass sanitaire en règle ? Je n'en ai aucune idée. C'est une responsabilité supplémentaire dont je me serais bien passé."

Et le jeune public ?

Avec ces nouvelles mesures, les sorties cinéma en famille risquent d'être moins spontanées. Les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont autorisés à se faire vacciner depuis le 15 juin, mais en attendant le délai entre les deux doses et les quinze jours supplémentaires après la deuxième injection, il faudra réaliser un test PCR à chaque fois.

Après les personnels soignants, Emmanuel Macron n'exclut pas à moyen terme de rendre la vaccination obligatoire pour tous les Français si la couverture vaccinale ne progressait pas suffisamment. Au 12 juillet, 40,5% de personnes ont reçu leurs deux doses en Auvergne-Rhône-Alpes contre 39,8% en France.

Enfin, une campagne de rappel, pour une troisième injection, sera lancée début septembre pour les vaccinés de janvier et février.