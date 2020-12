Clermont-Ferrand: le festival du court-métrage dévoile son programme 2021

Les longues files d'attente font aussi partie du festival: on y échange coups de coeurs ou déceptions. Idem en 2021?

Il aura lieu du 29 janvier au 6 février. Si tout va bien, ce sera à la fois dans des salles et en ligne. Cela reste encore à confirmer, selon l'évolution de l'épidémie et une éventuelle troisième vague. Cela n'empêchera de toute façon pas le festival clermontois de se tenir, même s'il plane encore le risque d'être privé du charme de voir un film dans une salle. Cette année, 8.290 courts-métrages ont été envoyés, dont 1.921 films français. 155 films ont été sélectionnés, représentant 72 pays.

La compétition internationale

6.369 inscriptions, 78 films sélectionnés (60 fictions, 7 documentaires, 9 fictions animées, 2 documentaires animés). Ils représentent 55 pays.

La compétition nationale

1.921 inscriptions, 51 films sélectionnés (35 fictions, 10 documentaires, 6 fictions animées) dont 9 coproductions internationales et 11 premiers films.

La compétition Labo

26 films sélectionnés (7 fictions, 7 fictions animées, 8 documentaires en prise de vue continue, 2 documentaires animés et 2 fictions expérimentales). Ils représentent 16 pays.

Les autres programmes

Ils ne sont pas en compétition mais proposent toujours des petites pépites. Cette année, il y aura un programme Regards d'Afrique, un Films tournés en Auvergne - Rhône-Alpes, une carte blanche à Ikki Films, le producteur lauréat du prix Procirep 2020 et bien évidemment les programmes jeunes publics et scolaires.

Enfin le Marché du Film Court, le rendez-vous des professionnels, qui accompagne traditionnellement le festival se tiendra lui uniquement en ligne, du 1er au 5 février.