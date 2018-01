Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Si vous aimez le cinéma, cette info est pour vous ! A trois semaines de la 40ème édition du Festival international du court-métrage, l'équipe n'est pas encore totalement bouclée. Il faut 300 bénévoles en tout. Des personnes disponibles pendant toute la durée de la manifestation, qui aura lieu du 2 au 10 février prochain.

Sans bénévoles, pas de festival

Contrôle à l'entrée des salles, billetterie, boutiques, accueil, les missions ne manquent pas. Par définition, le bénévole n'a pas de salaire, mais il bénéficie de chèques repas et il peut assister aux projections gratuitement. Laurent Guerrier, coordinateur des bénévoles au sein de l'association "Sauve qui peut le court métrage" :

💡 Passionné de cinéma et disponible du 2 au 10 février 2018 ? Devenez bénévole au 40e festival du court-métrage de @ClermontFd ! 🎞️

Toutes les infos ici 👉 https://t.co/2r1nK7BnsW#ClermontFF18pic.twitter.com/OYjyVbAVT7 — Auvergne Tourisme ❄️ (@Auvergne) January 3, 2018

Et Laurent Guerrier sait de quoi il cause puisqu'il a lui-même commencé en tant que bénévole dans les années 90, avant d'être embauché par l'association. Aujourd'hui, ils sont 18 permanents. Pour postuler en tant que bénévole, vous pouvez aller sur le site internet du Festival . On peut y télécharger une convention, à renvoyer ou à apporter à la Jetée, située 6 place de l'Hospital à Clermont-Ferrand.