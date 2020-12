Clermont-Ferrand : le monde culturel se mouille pour réclamer son déconfinement

Comédiens, techniciens, musiciens, régisseurs, ingénieurs du son et citoyens solidaires. Environ 200 personnes ont répondu à l'appel au rassemblement ce mardi après-midi sous la pluie devant la Maison de la Culture, la bien nommée, à Clermont-Ferrand. Tous protestent contre la décision de prolonger la fermeture des lieux culturels pour cause de Covid-19 et dénoncent le "mépris" du gouvernement à leur égard.

Les cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées se tenaient prêts à rouvrir le 15 décembre, mais la mesure a été différée au 7 janvier, au mieux. Tous étaient là pour rappeler que la culture aussi est essentielle, et que ses acteurs sont plongés dans l'incompréhension et une grande souffrance pour certains. Témoignages.

Sébastien, musicien

Hygiaphone à la main, Sébastien Guerrier musicien clermontois, a pris la parole au nom de la CGT Spectacle du Puy-de-Dôme. "Y en a marre. Il y a le feu à la maison culture. Ça fait deux confinements qu'on se prend. Les spectacles n'ont pas rouvert, on n'a pas joué depuis le mois de mars, du coup, on n'a pas fait de cachets, les caisses sont dans le rouge, il n'y a pas de mesures compensatoires correctes mises en place."

Sébastien Guerrier insiste sur l'exception culturelle à la Française. "On a un système de culture qui irrigue vraiment en profondeur la société, jusque dans les écoles, les villages, les salles des fêtes, etc... C'est une richesse que les autres pays n'ont pas. On essaie de préserver ça. Pour moi, l'exception culturelle à la Française, c'est ça. C'est cette irrigation sur les territoires profonds que les festivals touristiques font l'été, même si tout ça c'est lié et ça travaille ensemble."

Sébastien Guerrier, musicien clermontois et porte-parole de la CGT Spectacle © Radio France - Eric Le Bihan

Clément, régisseur

Clément Jacquot est régisseur de théâtre à l'espace Mandela dans le quartier clermontois de La Gauthière. "On n'accueille plus de public, on a fait quelques répétitions pour des compagnies qui venaient en résidence. Depuis le mois de mars, on a dû avoir deux-trois spectacles. En septembre, c'est généralement le moment où ça se relance donc on a assez peu de programmation. On a fait quelques petits trucs au mois de juin.

Clément constate aussi beaucoup de détresse dans son entourage artistique. "On sent qu'il y a un besoin et on voit surtout les artistes, les techniciens (dont on ne parle pas assez) qui sont en souffrance. Certains de mes amis n'ont pas travaillé depuis le mois de mars. Pur eux, c'est énormément de soucis. Comment être indemnisé, comment renflouer les caisses de formation, d'accès à la santé à l'assurance chômage ?Toutes ces questions sont sur la table et pour l'instant il n'y a pas eu de discussions avec le gouvernement. On est très inquiets, on espère que ça va changer vite."

Philippe, cinéphile

Entouré de collègues et de parapluies customisés avec des pellicules photo, le président de l'association "les amis du Rio", cinéma indépendant clermontois, Philippe Laville subit cette situation de blocage. "On ne peut pas rouvrir de façon clandestine, c'est évident... Pour l'instant, on est au garde-à-vous jusqu'en janvier. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est mobiliser autour de la persistance de la culture."

Philippe Laville a du mal à trouver une issue (de secours) à cette paralysie culturelle. "C'est toute la chaîne de la culture qui est impactée. Pour le cinéma, ça va de la réalisation des films, à l'écriture, en passant par la diffusion et par la promotion. Le 7 janvier, on verra bien si c'est prolongé ou pas... Nous vivons aujourd'hui sous perfusion d'argent public, nous avons dû annuler à deux reprises déjà les programmations "jeune public" et "scolaire", donc la situation est critique. L'association (des amis du Rio) n'est pas au bord de la faillite, par contre nous avons besoin de nous projeter sur l'avenir, et aujourd'hui nous n'avons aucune visibilité."

Symboliquement, la Fédération Nationale des Cinémas Français a appelé à rallumer les enseignes ce mardi entre 17 heures à 18 heures.

Sale temps sur les pellicules et les salles de cinémas confinées © Radio France - Eric le Bihan

A Montluçon, dans l'Allier, même mobilisation ce mardi. Environ 200 personnes ont défilé en ville avec le théatre de Ilets, un cortège en chanson et en musique, avec pancartes et slogans. A Paris, plus d'un millier de professionnels du monde de la culture se sont retrouvés sur la place de la Bastille.

La CGT Spectacle appelle à une action nationale encore plus forte à la mi-janvier.