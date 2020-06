Clermont-Ferrand : le salon de l'habitat en version virtuelle

C'est un temps fort de la vie économique locale. L'an passé, le salon de l'habitat a accueilli 40 000 visiteurs à la Grande Halle d'Auvergne. Construire, équiper, rénover, décorer sa maison, tout y est ! Mais cette année, le coronavirus a eu raison de la manifestation. Que faire ? Les organisateurs ont trouvé. Ils ont mis en place un salon virtuel. On peut s'y balader et rencontrer des exposants.

Une formule inédite

Un salon virtuel ? Certains ont cru à un Poisson d'avril. La proposition, faite en plein confinement, était pourtant sérieuse. Elle a d'ailleurs abouti. Jusqu'à samedi soir, vous pouvez vous rendre sur un site _"qu'on a voulu très intuitif"explique Jean-Christophe Pagesse. Il est président de la LCA-FFB du Puy-de-Dôme, autrement dit les constructeurs et aménageurs et il co-organise le salon avec le groupe Centre-France Evénements : "Si les visiteurs veulent voir des constructeurs, il y a une salle constructeurs, si c'est l'amélioration de l'habitat, il y a une salle dédiée, les banques etc... et il y a les exposants derrière, qui peuvent discuter avec eux. Par tchat, par mail ou par visio-conférence. On a voulu que ce soit le plus interactif possible"_. Une fois inscrits, les visiteurs peuvent en effet être en relation avec les personnes qui tiennent les stands. Tout ça de chez eux, tranquillement, en toute sécurité.

Maintenir les liens avec les clients

Aurélie Domas, co-gérante de la société Maisons Arlogis, participe à l'opération :"Pour maintenir le lien avec les clients". Cette formule, "c'est mieux que rien" dit-elle. "Il n'y a pas de contact physique mais c'est un premier contact. Les gens posent des questions pour savoir ce qu'on fait, comment sont les maisons qu'on fabrique. Nous ne faisons que des maisons sur-mesure donc ça ne peut déclencher que des premiers rendez-vous. Il faut que les clients viennent nous rencontrer, il faut qu'on dessine leurs plans. Il ne peut pas y avoir de signature directe. On espère des signatures indirectes dans les deux ou trois mois suivants".

Pour accéder au salon virtuel cliquez sur le lien suivant :

https://centre-france-evenements.mon-salon-virtuel.fr/